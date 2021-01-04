اليمن: الجيش اليمني واللجان الشعبية يتقدمون في صِرواح بمأرب

الوقت-قالت مصادر يمنية ميدانية، مساء أمس الأربعاء، أن "قوات الجيش واللجان الشعبية سيطرت على 3 تلال استراتيجية في منطقة إيدات الراء بمديرية صِرواح".

وبحسب المصادر، فان "قوات الجيش واللجان الشعبية سيطرت على عدد من المواقع في منطقة الدشوش بصرواح غرب مأرب". وتابع إن "قوات الجيش واللجان وسعت سيطرتها بوادي نخلاء من موقع مايسمى بنقطة الشرطة إلى مايسمى بمخيم نازحين صنعاء".

ولفت المسؤول العسكري إلى "مقتل وجرح مايقارب 200 جندي وضابط من قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي والتحالف وحزب الإصلاح وعدداً من عناصر تنظيم القاعدة خلال المواجهات العنيفة خلال اليومين الماضيين".

وفي وقت سابق من يوم أمس، قالت مصادر ميدانية أخرى إن قوات الجيش واللجان الشعبية أحرزت تقدماً مهماً في جبهة صرواح غرب مأرب، وذلك بعد سيطرتها على الحمّة الحمراء الإستراتيجية في منطقة إيدات الراء عند الخطوط الأمامية باتجاه مدينة مأرب غرباً ومواقع عسكرية محيطة بها.

وأكدت هذه المصادر سقوط عشرات القتلى والجرحى من قوات هادي والتحالف خلال المعارك، واغتنام أسلحة متنوعة، لافتاً إلى أن قوات الجيش واللجان الشعبية سيطرت على نقطة الشرطة في نخلاء في مديرية مَدْغِل الجِدْعان شمال غرب المحافظة.

اما على الصعيد السياسي، فقد جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التأكيد على "ضرورة عدم ادخار أي جهد لتخفيف معاناة الشعب اليمني وإنهاء الصراع المدمر، وتمهيد الطريق لتحقيق السلام العادل والمستدام".

ورداً على تصريحات غوتيريش، اتهم نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، حسين العزي، الأمم المتحدة بالسماح لتنظيم "القاعدة" والميليشيات المسلحة باتخاذ النازحين في محافظة مأرب دروعاً بشرية.