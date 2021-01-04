الحادث الثاني خلال شهر...قتلى وجرحى بإطلاق نار في كاليفورنيا

الوقت-أعلنت الشرطة الأميركية، في بيان لها صباح اليوم الخميس، إن إطلاق نار وقع في مدينة أورانج بولاية كاليفورنيا، أسفر عن سقوط العديد من الضحايا بينهم قتلى.

ولفت البيان إلى فتح تحقيق في حادث إطلاق النار، وقالت إنّ مطلق النار نُقل إلى أحد المستشفيات.

هذا ويذكر ان حوادث إطلاق النار قد ازدادت في الفترة الأخيرة داخل الولايات المتحدة، كان آخرها، في آذار/ مارس الماضي، حيث قُتل 10 أشخاص في إطلاق نار في أحد المراكز التجارية بمدينة بولدر في ولاية كولورادو الأميركية. وفي حادثة شبيهة.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، قتل عدة أشخاص وأصيب اثنان، بعد إطلاق نار امتد من شيكاغو إلى إيفانستون في الولايات المتحدة الأميركية