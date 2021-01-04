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  الخميس 18 شعبان 1442

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العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران... الأسباب والرسائل

العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران... الأسباب والرسائل في العام الماضي، شجعت الإدارة الأمريكية شركات الطاقة في هذا البلد على الاستثمار في قطاع الكهرباء في العراق. كما شجعت واشنطن الدول العربية على التعاون مع العراق لتزويده بالكهرباء لتحل محل جمهورية إيران الإسلامية. وفي هذا الصدد، أفادت بعض التقارير بدخول شركة جي إي(جنرال إلكتريك الأمريكية) إلى قطاع الكهرباء العراقي ببيع 54 توربينة متطورة لتلبية جميع احتياجات العراق. ولكن على عكس هذه الأنباء، ليس فقط لم يتم الوفاء بأي من هذه الوعود، بل نشهد الآن أن العراق يجد نفسه في حاجة إلى المساعدة الإيرانية لتلبية احتياجاته أكثر من أي وقت مضى.

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أخبار

رئيس الوزراء الكوبي: نشكر روسيا على موقفها التاريخي الداعم لكوبا ضد الحصار الأميركي

الخميس 18 شعبان 1442
 
 
 
 
 
رئيس الوزراء الكوبي: نشكر روسيا على موقفها التاريخي الداعم لكوبا ضد الحصار الأميركي

رئيس الوزراء الكوبي: نشكر روسيا على موقفها التاريخي الداعم لكوبا ضد الحصار الأميركي

الوقت-شدد نائب رئيس الوزراء الكوبي ريكاردو كابريساس، اليوم الخميس، والذي انعقد في

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الوقت-شدد نائب رئيس الوزراء الكوبي ريكاردو كابريساس، اليوم الخميس، والذي انعقد في هافانا أمس الأربعاء، أن هذه اللجنة "هي تعبير عن علاقات الصداقة والتعاون بين جمهورية كوبا والاتحاد الروسي". معبّراً عن شكره لروسيا، على موقفها التاريخي الداعم لكوبا، ضد الحصار الأميركي المفروض عليها.

وخلال الاجتماع المشترك للجنة الحكومية الدولية بين كوبا وروسيا في دورتها الـ18، جدد كابريساس إدانة كوبا للعقوبات الأحادية والظالمة، التي تفرضها الدول الغربية ضد روسيا، مستنكراً محاولات هذه الدول الدائمة، للتدخل في الشؤون الداخلية الروسية.

وبحسب الاعلام الكوبي، شدد كابريساس على أن العام 2020 وبداية العام 2021، شكلا مراحل معقدة لجميع دول العالم، التي تأثرت بطريقة أو بأخرى اقتصادياً واجتماعياً بسبب جائحة كوفيد -19.

بدوره، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، أن كوبا تعتبر شريكاً أساسياً لروسيا في منطقة أميركا اللاتينية. منوّها بالعلاقات الاستراتيجية بين هافانا وموسكو، والتي تقوم على أساس مبادئ الصداقة والاحترام. مشدداً على أنه "بفضل العمل المنسق، في إطار اللجنة الحكومية، تم إطلاع الجانب الروسي على أهم القضايا، وتم التوصل الى توافق في الآراء بشأن معظم قضايا التعاون الثنائي ذات الاهتمام المشترك".

يشار، إلى انه من المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاق النهائي للدورة 18 للجنة الحكومية بين روسيا وكوبا، اليوم الخميس.

هذا وتجمع موسكو وهافانا، علاقات سياسية واقتصادية، يصفها كبار قادة البلدين على أنها استراتيجية. والتي تعمقّت في السنوات الأخيرة، مع استثمارات روسية قوية في العديد من القطاعات الحيوية للاقتصاد الكوبي.

ووقعت كوبا وشركة السكك الحديدية الروسية "RZD"، في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2019، عقدًا لاستعادة وتحديث البنية التحتية للسكك الحديدية الكوبية، تبلغ قيمته مليار و880 مليون يورو. وهو "أكبر عقد تم توقيعه مع كوبا في تاريخ روسيا الحديث".

وبحسب السفير الروسي لدى هافانا ، أندريه غوسكوف، هو مشروع ضخم للبنية التحتية، له أهمية كبيرة ليس من الناحية الاقتصادية فحسب، بل أيضاً من الناحية الاجتماعية بالنسبة لكوبا.

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اللجنة الحكومية الدولية كوبا وروسيا الاتفاق النهائي كوبا هافانا توقيع الاتفاق الدورة 18

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