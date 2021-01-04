رئيس الوزراء الكوبي: نشكر روسيا على موقفها التاريخي الداعم لكوبا ضد الحصار الأميركي

الوقت-شدد نائب رئيس الوزراء الكوبي ريكاردو كابريساس، اليوم الخميس، والذي انعقد في هافانا أمس الأربعاء، أن هذه اللجنة "هي تعبير عن علاقات الصداقة والتعاون بين جمهورية كوبا والاتحاد الروسي". معبّراً عن شكره لروسيا، على موقفها التاريخي الداعم لكوبا، ضد الحصار الأميركي المفروض عليها.

وخلال الاجتماع المشترك للجنة الحكومية الدولية بين كوبا وروسيا في دورتها الـ18، جدد كابريساس إدانة كوبا للعقوبات الأحادية والظالمة، التي تفرضها الدول الغربية ضد روسيا، مستنكراً محاولات هذه الدول الدائمة، للتدخل في الشؤون الداخلية الروسية.

وبحسب الاعلام الكوبي، شدد كابريساس على أن العام 2020 وبداية العام 2021، شكلا مراحل معقدة لجميع دول العالم، التي تأثرت بطريقة أو بأخرى اقتصادياً واجتماعياً بسبب جائحة كوفيد -19.

بدوره، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، أن كوبا تعتبر شريكاً أساسياً لروسيا في منطقة أميركا اللاتينية. منوّها بالعلاقات الاستراتيجية بين هافانا وموسكو، والتي تقوم على أساس مبادئ الصداقة والاحترام. مشدداً على أنه "بفضل العمل المنسق، في إطار اللجنة الحكومية، تم إطلاع الجانب الروسي على أهم القضايا، وتم التوصل الى توافق في الآراء بشأن معظم قضايا التعاون الثنائي ذات الاهتمام المشترك".

يشار، إلى انه من المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاق النهائي للدورة 18 للجنة الحكومية بين روسيا وكوبا، اليوم الخميس.

هذا وتجمع موسكو وهافانا، علاقات سياسية واقتصادية، يصفها كبار قادة البلدين على أنها استراتيجية. والتي تعمقّت في السنوات الأخيرة، مع استثمارات روسية قوية في العديد من القطاعات الحيوية للاقتصاد الكوبي.

ووقعت كوبا وشركة السكك الحديدية الروسية "RZD"، في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2019، عقدًا لاستعادة وتحديث البنية التحتية للسكك الحديدية الكوبية، تبلغ قيمته مليار و880 مليون يورو. وهو "أكبر عقد تم توقيعه مع كوبا في تاريخ روسيا الحديث".

وبحسب السفير الروسي لدى هافانا ، أندريه غوسكوف، هو مشروع ضخم للبنية التحتية، له أهمية كبيرة ليس من الناحية الاقتصادية فحسب، بل أيضاً من الناحية الاجتماعية بالنسبة لكوبا.