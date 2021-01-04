صنعاء تطالب السعودية بإعادة إيرادات النفط اليمنية

الوقت-دعا عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، في تغريدة له على تويتر اليوم الخميس، السعودية بإعادة الأموال اليمنية التي تحتجزها منذ عام 2015 حتى اليوم "إذا أرادت تجميل صورتها".

وبحسب التغريدة، قال الحوثي إن "على السعودية إعادة إيرادات النفط اليمنية التي أعلن وزير النفط عنها قبل أيام".

وتابع أن "قائمة الإجرام لما تقوم به السعودية من عدوان عسكري وحصار تفرض عليها التعويض قبل أي مساعدة"، وفق قوله.

وفيوقت سابق، غرد الحوثي قائلاً إن "على السعودية أن توجه خطاباً للبحرية الأميركية للسماح للسفن التي تحاصرها بالدخول إلى ميناء الحديدة".

وفي هذا السياق، كان وزير الخارجية في حكومة صنعاء هشام شرف قال في مقابلة مع الميادين إن "السعودية فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة والخفية في اليمن"، وأبدى استعداد صنعاء لتحقيق السلام العادل والمشرف لليمن ولليمنيين جميعاً".

من جهته، قال رئيس الوفد الوطني المفاوض في اليمن محمد عبد السلام قال إنّ "دول العدوان تساوم اليمنيين على لقمة العيش وحبّة الدواء وحرية حركة التنقّل".