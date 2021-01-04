أمين عام حزب الله: على اليمنيين أن لا ينخدعوا ومحور المقاومة عبر أخطر مرحلة

الوقت-أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، مساء أمس الأربعاء، خلال كلمة له في حفل تأبين القاضي الشيخ أحمد الزين، إن "إعلان السعودية عن مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن هو حرب إعلامية جديدة على الشعب اليمني"، مضيفاً أن "ما جرى عرضه على اليمنيين هو خداع وتضليل وهو وقف إطلاق النار مع استمرار اشكال الحرب".

وأضاف السيد نصرالله أن "العروض المقدمة على اليمنيين خداع ولا تنطلي على قيادات اليمن ولا حتى على أطفال هذا البلد". مشيراً إلى أن "على السعوديين والأميركيين إدراك أنهم يضيعون الوقت بعد أن اختبروا اليمنيين الذين لن يُخدعوا"، مشدداً على أن "وقف النار من دون رفع الحصار هو تضليل ويعكس الرغبة في تحقيق ما عجزوا عنه في الميدان العسكري".

وكشف الأمين العام لحزب الله أن "المبادرات المقدمة هي دعوة لحوار تحت ضغط الجوع والمرض وهذا خداع لن ينطلي على اليمنيين"، مؤكداً أن "ما يطلبه اليمنيون هو وقف عسكري إنساني للحرب على بلادهم".

وفي هذا السياق، توجه السيد نصرالله للسعودية بالقول "لا تضيعوا الوقت ولعبتكم لن تنطلي على اليمنيين واذهبوا إلى وقف الحرب وإنهاء الحصار".

وفيما يخص الموضوع الفلسطيني، قال السيد نصرالله إن "الصمود الفلسطيني هو السبب في عدم تمرير صفقة القرن واختفائها عن التداول وعدم الخضوع للضغوط"، مضيفاً أن "صفقة القرن ماتت بسبب صمود الفلسطينيين وسقوط أحد أضلاعها وهو ترامب".

كما أوضح السيد نصرالله أن "الضلع الثاني لسقوط صفقة القرن وهو نتنياهو في وضع صعب وأزمة داخلية وهو ما تعكسه الانتخابات"، مشيراً إلى أن "الإسرائيليين يعربون عن قلقهم من تطور محور المقاومة التي تعمل في المقابل على تراكم قدراتها".

كذلك، لفت السيد نصرالله إلى أن "محور المقاومة عبر أسوأ وأخطر مرحلة في تاريخه ويقابل التهديدات بالعمل الجاد وتراكم القدرات".

وفي الموضوع الدولي، قال السيد نصرالله إن هناك تطورات دولية مهمة جداً "في ضوء وضع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للصين أولوية في سياسته ثم روسيا"، مشيراً إلى أن "إدارة بايدن تسعى لأن لا تكون إيران ضمن تحالف يضم روسيا والصين".

واعتبر السيد نصرالله أن "ما لم تعطه إيران في ظل أقصى العقوبات والتهديد اليومي بالحرب لن تعطيه اليوم"، مشدداً على أن إيران "على عتبة تجاوز مرحلة الحصار والعقوبات وهي اثبتت قوتها وقدرتها".

وتابع: "على حلفاء أميركا إدراك أن أولويات الإدارة الأميركية الحالية لم تعد في منطقتنا وهي في أفول"، مؤكداً أن "مسار محور المقاومة في المنطقة هو مسار تصاعدي والأولويات ستختلف".

وأضاف السيد نصرالله "دعونا لا ننتظر أميركا والعالم والتطورات وتعالوا لحوارات داخلية وإقليمية لنعالج مشاكلنا"، لافتاً إلى أن "على حلفاء أميركا إعادة النظر في حساباتهم لأن اليوم هو أفضل لهم من الغد".