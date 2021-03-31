الرئيس الفنزويلي: علاقتنا مع روسيا نموذجية

الوقت-أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، خلال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى في كاراكاس اليوم الأربعاء، إن بلاده وقعت مع روسيا على 12 وثيقة حول التعاون في مختلف المجالات.

وبحسب الاعلام الفنزويلي، فقد تم التوقيع بمشاركة نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف. وفي هذا السياق، أوضح مادورو أنه "تم التوقيع على اتفاقيات حول التعاون في المجال العسكري، ومجالات الطاقة والمالية والرعاية الصحية والمواد الغذائية، وكذلك في مجال توفير الأدوية واللقاحات لفنزويلا".

وشدد الرئيس الفنزويلي خلال الاجتماع على أن "روسيا وفنزويلا، تقدمان نموذجاً للعلاقات المثالية بين دولة أوراسية عالمية عملاقة، ودولة صغيرة في أمريكا الجنوبية".

وأشار مادورو في ختام حديثه إلى أن الجلسة المقبلة للجنة الحكومية المشتركة بين الدولتين، ستعقد في نهاية النصف الثاني من العام 2021 الجاري.