سانا: الجيش الأمريكي ينقل قيادات من "داعش" إلى قاعدته في الشدادي

الوقت-قالت وسائل إعلامية سورية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأميركية في سوريا نقلت أربعين مسلحاً من تنظيم "داعش" من سجن الهول شرق الحسكة إلى قاعدتها في مدينة الشدادي بريف المدينة الجنوبي. ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية أن "3 مروحيات و3 حوامات هبطت مساء أمس في القاعدة".

وبحسب وكالة "سانا" السورية فإن مسلحَين عراقيين عرفا أحدهما زياد إدريس المدعو أبو سيف العراقي وهو كان مسؤولاً عن ما يسمى الحسبة في الموصل، وبعدها عمل في دير الزور، أما الآخر فهو نجدت مسعود رضا الملقب بأبي بكر الفراتي، وكان مسؤولاً عن عمليات الاقتحام في دير الزور.

وفقالت الوكالة أنه ومنذ أيام، أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" إطلاق حملة ضد خلايا تنظيم "داعش" في مخيم الهول، تحت مسمى حملة "الإنسانية والأمن" لملاحقة خلايا "داعش" في المخيم. وأغلقت "قسد" الطرقات المؤدية إلى بلدة الهول والمخيم، من جهاتها الأربعة، مع قطع طريق التواصل بين مدينة الحسكة وبلدة الهول، مع نشر عشرات الحواجز على امتداد الطريق.

وكانت مصادر ميدانية سورية، أكّدت في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أن مروحيات تابعة للاحتلال الأميركي تقوم بشكل يومي بنقل دفعات من معتقلي "داعش" من سجني غويران والصناعة في مدينة الحسكة، باتجاه قواعدها في العراق، كاشفة أنه يتم يومياً تجميع عدد من السجناء غالبيتهم من الجنسية العراقية في المدينة الرياضية في حي غويران، ونقلهم بالمروحيات تحت إدارة وإشراف اميركي.

يذكر أن في مخيم الهول يقطن (40 كم شرق مدينة الحسكة)، نحو 70 ألف غالبيتهم من الجنسية العراقية، من بينهم نحو 12 الف من زوجات وأطفال معتقلي "داعش".