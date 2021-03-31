تظاهرات فلسطينية في حيفا والسبب؟

الوقت-أعلنت وسائل إعلامية فلسطينية، اليوم الأربعاء، عن تواصل التظاهرات الفلسطينية المندّدة بجرائم العنف في الأراضي المحتلة عام 1948 وتورُّط الاحتلال الإسرائيلي فيها.

وبحسب الاعلام الفلسطيني، فقد تظاهر المئات في حيفا للتعبير عن غضبهم حيال قتل شرطة الاحتلال الشاب منير عنبتاوي بدعوى محاولته طعن أحد عناصرها في حي وادي النسناس بحيفا، وردّدوا الهتافات المنددة بممارسات الاحتلال.

يذكر أنه قد تزايدت في الآونة الأخيرة تظاهرات الفلسطينيين ضد عنف العصابات الإجرامية المدعومة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، والتي لا تجد رادعاً لوقفها.

وكان قد استشهد شابان فلسطينيان في مدينة قلنسوة، قبل نحو أسبوع، فيما أصيب آخران بجروح خطيرة ومتوسطة، بعد إطلاق العصابات عليهم النار في منزلهم.