موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 17 شعبان 1442

إخترنا لكم

العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران... الأسباب والرسائل

العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران... الأسباب والرسائل في العام الماضي، شجعت الإدارة الأمريكية شركات الطاقة في هذا البلد على الاستثمار في قطاع الكهرباء في العراق. كما شجعت واشنطن الدول العربية على التعاون مع العراق لتزويده بالكهرباء لتحل محل جمهورية إيران الإسلامية. وفي هذا الصدد، أفادت بعض التقارير بدخول شركة جي إي(جنرال إلكتريك الأمريكية) إلى قطاع الكهرباء العراقي ببيع 54 توربينة متطورة لتلبية جميع احتياجات العراق. ولكن على عكس هذه الأنباء، ليس فقط لم يتم الوفاء بأي من هذه الوعود، بل نشهد الآن أن العراق يجد نفسه في حاجة إلى المساعدة الإيرانية لتلبية احتياجاته أكثر من أي وقت مضى.

"قلب آسيا"؛ لقاء من أجل احلال السلام الحقيقي في أفغانستان الوقت- إن بناء الثقة ومكافحة الإرهاب والتجارة واعادة بناء البنية التحتية والتعاون الاقتصادي الإقليمي والتعاون في مجال التعليم هي من بين أبرز أهداف هذا المؤتمر.

لماذا تشعر إدارة بايدن بالقلق من اتفاقية طهران-بكين الممتدة 25 عامًا؟ الوقت - إنعكست وثيقة التعاون الاستراتيجي الشامل بين إيران والصين، التي وقعها في 27 مارس 2021 في طهران وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" ونظيره الصيني "وانغ يي"، على نطاق واسع في الأوساط السياسية هذه الأيام.

"إسرائيل" عالقة في برزخ الانتخابات.. السيناريوهات المحتملة "إسرائيل" عالقة في برزخ الانتخابات.. السيناريوهات المحتملة

لماذا مبادرة السلام السعودية شكلية ومحكوم عليها بالفشل؟ الوقت - عشية العام السابع لحرب التحالف الوحشية التي تقودها السعودية ضد الشعب اليمني، وحساسية المجتمع الدولي تجاه أبعاد الأزمة الإنسانية التي تسببت بها هذه الحرب العبثية، تزايد الضغط على الرياض من أجل إنهاء هذه الحرب، الأمر الذي دفع السعوديين للتظاهر بالإنسانية والدعوة إلى السلام.

أخبار

تظاهرات فلسطينية في حيفا والسبب؟

تظاهرات فلسطينية في حيفا والسبب؟

الوقت-أعلنت وسائل إعلامية فلسطينية، اليوم الأربعاء، عن تواصل التظاهرات الفلسطينية ا

البرلمان العربي يساند مصر والسودان في قضية "سد النهضة" الوقت-قال البرلمان العربي، في بيان له نشر اليوم الأربعاء، أنه متضامن ومؤيد لمصر والسودان

الانتخابات الفلسطينية: البرغوثي والقدوة سيخوضان الانتخابات سويةً الوقت-أفادت مصادر فلسطينية، أليوم الأربعاء، بالوصول إلى اتفاق نهائي بين الأسير البرغوث

صنعاء: مستعدون للسلام والرياض لم تحقق شيء من أهداف عدوانها الوقت-أعلنت حكومة صنعاء، اليوم على لسان وزير خارجيتها هشام شرف، إن "صنعاء مستعدة

الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية على سوريا تعرقل المفاوضات الوقت-أعلنت موسكو على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف، في مؤتمر "فالداي" حول الشرق الأوسط ا

في يوم الجمهورية الاسلامية: الجيش الإيراني يحذر الأعداء ويطمئن الشعب الايراني الوقت- أعلن الجيش الايراني، في بيان له نشر اليوم، أن يوم الجمهورية الاسلامية

قريبا.. تعاون تجاري بين سوريا والأردن الوقت- بحث رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي مع القائم بالأعمال في السفارة السورية بعمان عصام نيال سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سورية والأردن وفرص تشجيع التبادل التجاري بينهما.

رضائي: فرصة بايدن انتهت وان كان يريد مفاوضات حقيقية فعليه رفع الحظر دفعة واحدة الوقت- اكد امين مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن رضائي بان الرئيس الاميركي الجديد جو بايدن يسعى لهدنة موقتة من اجل تخليص نفسه من ضغوط الراي العام العالمي والتراث المقيت الذي خلّفه ترامب للامريكيين الا ان فرصته قد انتهت وان كان يريد مفاوضات حقيقية فعليه رفع الحظر دفعة واحدة.

إدارة بايدن تمتنع عن وصف الضفة الغربية بالأرض المحتلة الوقت- امتنعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان الذي صدر الثلاثاء عن وصف الضفة الغربية صراحة ب"الأرض المحتلّة" من قبل الكيان الإسرائيلي، لتحذو بذلك حذو إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي تخلّت عن هذا التوصيف في تقاريرها السابقة.

اليمن.. القوات المشتركة تسيطر على مواقع استراتيجية جديدة في مأرب الوقت- سيطرت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية على عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة مأرب بعد معارك عنيفة مع مرتزقة العدوان السعودي.

الرئيس روحاني: الضغوط القصوى واجراءات الحظر ضد ايران وصمة عار كبيرة ستلاحق امريكا الوقت- اشار الرئيس الايراني حسن روحاني الى الضغوط القصوى واجراءات الحظر الاميركية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية ووصفها بانها وصمة عار كبيرة ستلاحق امريكا طوال تاريخها.

صنعاء: عملية السلام لن تتحقق بالمساومة على الحقوق الإنسانية لليمنيين الوقت- قال رئيس وفد صنعاء للمشاورات السياسية محمد عبدالسلام إن عملية السلام لن تتحقق بالمساومة على الحقوق الإنسانية لليمنيين.

تفجيرات تستهدف ارتالا للتحالف الدولي في عدة مدن عراقية الوقت- اعلن مصدر امني عراقي الثلاثاء عن وقوع ثلاثة تفجيرات استهدفت ارتال للتحالف الدولي في كل من ذي قار وبابل وصلاح الدين

الخارجية السورية: جلسة مجلس الأمن حول سوريا فورة من النفاق الأمريكي الوقت- أكدت وزارة الخارجية السورية أن ما شهده مجلس الأمن في جلسته الاثنين حول ما يسمى (الوضع الإنساني في سورية) فورة من فورات النفاق الأمريكي والغربي غير المسبوق بحق سوريا.

منظمة الأغذية والزراعة الأممية: لبنان امام مفترق طرق خطير! الوقت-كشف المتحدث الإقليمي باسم منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة محمد العيدروس

ممثل الشيخ زكزاكي: الكيان الصهيوني متورط في الضغط على أتباع أهل البيت في نيجيريا الوقت-كشف ممثل زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا في مدينة جوس الشيخ آدم أحمد سوهو،

تقرير عالمي: الخسائر المالية بسبب جنوح السفينية في قناة السويس بلغت 9 مليار دولار الوقت-كشفت منظمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة (أونكتاد) ، في تقرير نشرته على موقعها

الرئيس المصري مهدداً: لن يمس أحد بمياهنا الوقت-أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريح له اليوم الثلاثاء، إن "مصر لا تأخد

تركيا ستعيد سفيرها الى تل أبيب بهذا الشرط؟! الوقت-كشفت وسائل إعلامية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن أنقرة بعثت ر

القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية: طهران مستعدة بالكامل للتغلّب على الأعداء عسكرياً الوقت-أكّدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على لسان القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

ممثل الشيخ زكزاكي: الكيان الصهيوني متورط في الضغط على أتباع أهل البيت في نيجيريا

صنعاء: مستعدون للسلام والرياض لم تحقق شيء من أهداف عدوانها

الانتخابات الفلسطينية: البرغوثي والقدوة سيخوضان الانتخابات سويةً

إدارة بايدن تمتنع عن وصف الضفة الغربية بالأرض المحتلة

البرلمان العربي يساند مصر والسودان في قضية "سد النهضة"

الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية على سوريا تعرقل المفاوضات

الرئيس روحاني: الضغوط القصوى واجراءات الحظر ضد ايران وصمة عار كبيرة ستلاحق امريكا

قريبا.. تعاون تجاري بين سوريا والأردن

في يوم الجمهورية الاسلامية: الجيش الإيراني يحذر الأعداء ويطمئن الشعب الايراني

اليمن.. القوات المشتركة تسيطر على مواقع استراتيجية جديدة في مأرب

رضائي: فرصة بايدن انتهت وان كان يريد مفاوضات حقيقية فعليه رفع الحظر دفعة واحدة

الخارجية السورية: جلسة مجلس الأمن حول سوريا فورة من النفاق الأمريكي

العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران... الأسباب والرسائل

تفجيرات تستهدف ارتالا للتحالف الدولي في عدة مدن عراقية

"قلب آسيا"؛ لقاء من أجل احلال السلام الحقيقي في أفغانستان

الأمم المتحدة تدعو الى حماية كالامار من التهديدات السعودية!

لماذا تشعر إدارة بايدن بالقلق من اتفاقية طهران-بكين الممتدة 25 عامًا؟

ايران والصين توقعان اليوم الوثيقة الشاملة للتعاون الثنائي

"القناة 12" الإسرائيلية: استهداف سفينة إسرائيلية في بحر العرب

ما قصة القانون الأميركي الجديد الذي يستهدف الرياض

في الذكرى السادسة للحرب على اليمن.... الجيش اليمني ينفذ عملية "اليوم الوطني للصمود"

وفد من صنعاء في مسقط والسبب؟

الاقتصاد العالمي أمام كارثة جديدة والسبب السفينة الجانحة في قناة السويس

ملتقى "الأسد خيارنا" في دير الزور تعلن فيه القبائل والعشائر العربية تأييدها لبشار الأسد

لبحث سبل حل الأزمة اليمنية.. غريفيث وليندركينغ في الرياض

هكذا ردت الخارجية الامريكية على العقوبات الصينية

العراق.. قيادة عمليات سامراء تعثر على وكر لداعش وعبوات ناسفة

سفير إيران لدى روسيا: هذا أفضل بديل عن قناة السويس!

هكذا علّق أشكينازي على تعيين البحرين رئيساً لبعثتها في تل أبيب!

هكذا أحيا اليمنيون الذكرى السادسة للعدوان السعودي على بلدهم!

آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن

مراسلون بلا حدود.. وابن سلمان بلا قيود!

قضية خاشقجي تُسقط واشنطن في بئر نفاقها.. كيف خدع بايدن شعبه والعالم بأسره؟

زيارة بابا الفاتيكان للعراق في ظل المظلة الأمنية التي وفَّرتها المقاومة

العلاقات الأردنيّة الصهيونيّة تتأزم من جديد.. ما هو سر الخلاف؟

الحدث الأكثر إثارةً للصدمة في حرب فيتنام... الأمريكيون في قرية "مي لاي" وتلك الصورة الشهيرة!

قائد الجبهة الداخلية الإسرائيليّة: في أي حرب جديدة مع حزب الله توقعوا هذا العدد من الصواريخ يومياً!

مرة جديدة... استهداف رتل دعم لوجستي تابع "للتحالف" في العراق

ابن سلمان يتسلّم دعوى قضائية ضده في مقتل خاشقجي

الخارجية الإيرانية: لا حل الا بعودة أميركا الى الاتفاق النووي

بالصورة... بناء مطار عسكري في القاعدة الإماراتية -الإسرائيلية بجزيرة ميون اليمنية

الخارجية الايرانية: إيران سترد على أي اعتداء يطال مصالحنا

ما موقف حركتي "حماس" و "فتح" من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟

محسن رضائي: لا ينبغي أن توجد أي قوة أجنبية في منطقة ناغورنو كارباخ

لماذا لم توقع الجهاد الإسلامي على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الجديدة؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

البرلمان العربي يساند مصر والسودان في قضية "سد النهضة"

الأربعاء 17 شعبان 1442
 
 
 
 
 
البرلمان العربي يساند مصر والسودان في قضية "سد النهضة"

البرلمان العربي يساند مصر والسودان في قضية "سد النهضة"

الوقت-قال البرلمان العربي، في بيان له نشر اليوم الأربعاء، أنه متضامن ومؤيد لمصر والسودان

مواضيع ذات صلة

الرئيس المصري مهدداً: لن يمس أحد بمياهنا

مصر تكشف عن أسباب جنوح السفينة في قناة السويس

مصر: "سد النهضة" قضية وجودية تؤثر على حياة الملايين من المصريين

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-قال البرلمان العربي، في بيان له نشر اليوم الأربعاء، أنه متضامن ومؤيد لمصر والسودان في ضمان حقوقهما المشروعة في حصتهما من مياه نهر النيل، ومساندته لأي مساعٍ تسهم في حل هذه الأزمة من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وبحسب البيان، شدد البرلمان على أن "مصر والسودان ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي العربي"، معتبراً أن "أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ككل".

كما أكد البرلمان العربي على رفضه القاطع لأي إجراءات أحادية من جانب إثيوبيا، وطالبها بـ"الابتعاد عن سياسة فرض الأمر الواقع، التي قد تؤدي إلى تصعيد الأزمة وزيادة أسباب التوتر في المنطقة".

كذلك دعا البرلمان العربي إثيوبيا إلى التجاوب الكامل مع الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، محملاً الجانب الأثيوبي المسؤولية الكاملة عن أي إجراءات أحادية قد يقوم بها بعيداً عن الحلول التفاوضية المشروعة التي يؤيدها ويدعمها المجتمع الدولي.

ويوم أمس الثلاثاء، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "مصر لا تأخد مياه أحد"، موضحاً أنه "تتم معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الزراعة بدلاً من رميها في البحيرات المصرية وإحداث تلوث". واعتبر الرئيس المصري أن "العمل العدائي قبيح"، وأضاف "معركتنا في أزمة سد النهضة معركة تفاوضية".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

أثيوبيا البرلمان العربي السودان مصر سد النهضة

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

مکتسبات الثوره الاسلامیه من وجه نظر صحفی امریکی سوری
فروق الثوره الاسلامیه الایرانیه و باقی الثورات من وجه نظر محلل سیاسی امریکی
ماذا تعرف عن "عشرة الفجر"؟
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر