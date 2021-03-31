البرلمان العربي يساند مصر والسودان في قضية "سد النهضة"

الوقت-قال البرلمان العربي، في بيان له نشر اليوم الأربعاء، أنه متضامن ومؤيد لمصر والسودان في ضمان حقوقهما المشروعة في حصتهما من مياه نهر النيل، ومساندته لأي مساعٍ تسهم في حل هذه الأزمة من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وبحسب البيان، شدد البرلمان على أن "مصر والسودان ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي العربي"، معتبراً أن "أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ككل".

كما أكد البرلمان العربي على رفضه القاطع لأي إجراءات أحادية من جانب إثيوبيا، وطالبها بـ"الابتعاد عن سياسة فرض الأمر الواقع، التي قد تؤدي إلى تصعيد الأزمة وزيادة أسباب التوتر في المنطقة".

كذلك دعا البرلمان العربي إثيوبيا إلى التجاوب الكامل مع الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، محملاً الجانب الأثيوبي المسؤولية الكاملة عن أي إجراءات أحادية قد يقوم بها بعيداً عن الحلول التفاوضية المشروعة التي يؤيدها ويدعمها المجتمع الدولي.

ويوم أمس الثلاثاء، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "مصر لا تأخد مياه أحد"، موضحاً أنه "تتم معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الزراعة بدلاً من رميها في البحيرات المصرية وإحداث تلوث". واعتبر الرئيس المصري أن "العمل العدائي قبيح"، وأضاف "معركتنا في أزمة سد النهضة معركة تفاوضية".