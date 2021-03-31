الانتخابات الفلسطينية: البرغوثي والقدوة سيخوضان الانتخابات سويةً

الوقت-أفادت مصادر فلسطينية، أليوم الأربعاء، بالوصول إلى اتفاق نهائي بين الأسير البرغوثي والقدوة على المشاركة ضمن قائمة واحدة لخوض الانتخابات.

وبحسب المصادر، والتي وصفت نفسها بالمقربة من الأسير مروان البرغوثي، فإن القائمة الموحدة مع القدوة ستضم أكثر من 60 مرشحاً، مضيفةً أنها "ستضم فخري البرغوثي وسرحان دويكات وجمال حويل وأحمد غنيم". ولفتت المصادر إلى أن 30% من المرشحين ضمن القائمة الموحدة مع القدوة من النساء.

وفي هذا السياق، أفاد الناطق باسم حركة فتح في غزة منذر الحايك بأن الحركة ما زالت تحاور القياديّ الاسير مروان البرغوثي من أجل الوصول إلى الانتخابات بقائمة فتحاوية موحدة.

وحول هذا الموضع، كانت مصادر قيادية في فتح قد أفادت بأنّ مفاوضات تجري بين الجانبين لتوحيد قائمتيهما في الانتخابات، يأتي ذلك فيما خرج ناشطون من فتح في مسيرة مسلّحة في مخيم قلنديا تعبيراً عن غضبهم لاستثناء رموزهم من قائمة الحركة.

مسؤول الإعلام في مفوّضية التعبئة والتنظيم بحركة فتح منير الجاغوب كان قد نفى اتخاذ اللجنة المركزية لفتح قراراً بفصل القيادي الأسير مروان البرغوثي.

وفي تغريدة على تويتر، نشر الجاغوب خبر الفصل ووسمه بكلمة " مزور" في نفي واضح.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد نقلت خبر الفصل عقب قرار للبرغوثي بتشكيل قائمة انتخابية لخوض الانتخابات التشريعية بمعزل عن الحركة بحسب مصادر مقربة منه.