صنعاء: مستعدون للسلام والرياض لم تحقق شيء من أهداف عدوانها

الوقت-أعلنت حكومة صنعاء، اليوم على لسان وزير خارجيتها هشام شرف، إن "صنعاء مستعدة لتحقيق السلام العادل والمشرف لليمن".

وبحسب تصريحات شرف، فقد أكد على أن "أهداف السعودية المعلنة والخفية من عدوانها على اليمن فشلت". مشدداً على أن "صنعاء ترفض بشكلٍ مطلق محاولات ربط الملف اليمني بالإيراني والتذرّع بدعم طهران العسكري".

وفي هذا السياق، قال رئيس الوفد الوطني المفاوض في اليمن محمد عبد السلام إن "مرتزقة العدوان في مأرب ومعهم عناصر القاعدة وداعش يتمترسون بمخيمات النازحين ويضعونهم في المقدمة لحماية المعسكرات في الخلف لانحطاط نفسياتهم مع انهيار مواقعهم".

وتابع المسؤول اليمني أن "تحالف العدوان ومرتزقته يتحمل كامل المسؤولية عن هذا التصرف الجبان وعن هكذا سلوك إجرامي أرعن".

الى ذلك، قال عبد السلام إنّ "دول العدوان تساوم اليمنيين على لقمة العيش وحبّة الدواء وحرية حركة التنقّل". وقال عبد السلام في 25 آذار/مارس، إنه "لا يحق للسعودية إطلاق دعوة للحوار في ظل استمرار عدوانها، وعليها الخروج من الحرب قبل تقديم مثل هذه المبادرة".

وحيال الاتهمات السعودية لإيران بتدخلها في الشأن اليمني، أكد عبد السلام أن "إيران لا تتدخل في أي تفصيل في الشأن اليمني، بل هم (أي التحالف السعودي) من يربط الحل بتدخل إيران وهم من يتدخل الغرب في قراراتهم".

وقال: "إذا كانت إيران وحزب الله يقدمون لنا السلاح والدعم فنحن نشكرهم"، لافتاً إلى أن "التقارير الأميركية تتحدث عن أن وقود الصواريخ يصنّع في اليمن".