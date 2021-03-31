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  الأربعاء 17 شعبان 1442

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العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران... الأسباب والرسائل

العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران... الأسباب والرسائل في العام الماضي، شجعت الإدارة الأمريكية شركات الطاقة في هذا البلد على الاستثمار في قطاع الكهرباء في العراق. كما شجعت واشنطن الدول العربية على التعاون مع العراق لتزويده بالكهرباء لتحل محل جمهورية إيران الإسلامية. وفي هذا الصدد، أفادت بعض التقارير بدخول شركة جي إي(جنرال إلكتريك الأمريكية) إلى قطاع الكهرباء العراقي ببيع 54 توربينة متطورة لتلبية جميع احتياجات العراق. ولكن على عكس هذه الأنباء، ليس فقط لم يتم الوفاء بأي من هذه الوعود، بل نشهد الآن أن العراق يجد نفسه في حاجة إلى المساعدة الإيرانية لتلبية احتياجاته أكثر من أي وقت مضى.

لماذا تشعر إدارة بايدن بالقلق من اتفاقية طهران-بكين الممتدة 25 عامًا؟ الوقت - إنعكست وثيقة التعاون الاستراتيجي الشامل بين إيران والصين، التي وقعها في 27 مارس 2021 في طهران وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" ونظيره الصيني "وانغ يي"، على نطاق واسع في الأوساط السياسية هذه الأيام.

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لماذا مبادرة السلام السعودية شكلية ومحكوم عليها بالفشل؟ الوقت - عشية العام السابع لحرب التحالف الوحشية التي تقودها السعودية ضد الشعب اليمني، وحساسية المجتمع الدولي تجاه أبعاد الأزمة الإنسانية التي تسببت بها هذه الحرب العبثية، تزايد الضغط على الرياض من أجل إنهاء هذه الحرب، الأمر الذي دفع السعوديين للتظاهر بالإنسانية والدعوة إلى السلام.

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أخبار

في يوم الجمهورية الاسلامية: الجيش الإيراني يحذر الأعداء ويطمئن الشعب الايراني

في يوم الجمهورية الاسلامية: الجيش الإيراني يحذر الأعداء ويطمئن الشعب الايراني

الوقت- أعلن الجيش الايراني، في بيان له نشر اليوم، أن يوم الجمهورية الاسلامية

قريبا.. تعاون تجاري بين سوريا والأردن الوقت- بحث رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي مع القائم بالأعمال في السفارة السورية بعمان عصام نيال سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سورية والأردن وفرص تشجيع التبادل التجاري بينهما.

رضائي: فرصة بايدن انتهت وان كان يريد مفاوضات حقيقية فعليه رفع الحظر دفعة واحدة الوقت- اكد امين مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن رضائي بان الرئيس الاميركي الجديد جو بايدن يسعى لهدنة موقتة من اجل تخليص نفسه من ضغوط الراي العام العالمي والتراث المقيت الذي خلّفه ترامب للامريكيين الا ان فرصته قد انتهت وان كان يريد مفاوضات حقيقية فعليه رفع الحظر دفعة واحدة.

إدارة بايدن تمتنع عن وصف الضفة الغربية بالأرض المحتلة الوقت- امتنعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان الذي صدر الثلاثاء عن وصف الضفة الغربية صراحة ب"الأرض المحتلّة" من قبل الكيان الإسرائيلي، لتحذو بذلك حذو إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي تخلّت عن هذا التوصيف في تقاريرها السابقة.

اليمن.. القوات المشتركة تسيطر على مواقع استراتيجية جديدة في مأرب الوقت- سيطرت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية على عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة مأرب بعد معارك عنيفة مع مرتزقة العدوان السعودي.

الرئيس روحاني: الضغوط القصوى واجراءات الحظر ضد ايران وصمة عار كبيرة ستلاحق امريكا الوقت- اشار الرئيس الايراني حسن روحاني الى الضغوط القصوى واجراءات الحظر الاميركية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية ووصفها بانها وصمة عار كبيرة ستلاحق امريكا طوال تاريخها.

صنعاء: عملية السلام لن تتحقق بالمساومة على الحقوق الإنسانية لليمنيين الوقت- قال رئيس وفد صنعاء للمشاورات السياسية محمد عبدالسلام إن عملية السلام لن تتحقق بالمساومة على الحقوق الإنسانية لليمنيين.

تفجيرات تستهدف ارتالا للتحالف الدولي في عدة مدن عراقية الوقت- اعلن مصدر امني عراقي الثلاثاء عن وقوع ثلاثة تفجيرات استهدفت ارتال للتحالف الدولي في كل من ذي قار وبابل وصلاح الدين

الخارجية السورية: جلسة مجلس الأمن حول سوريا فورة من النفاق الأمريكي الوقت- أكدت وزارة الخارجية السورية أن ما شهده مجلس الأمن في جلسته الاثنين حول ما يسمى (الوضع الإنساني في سورية) فورة من فورات النفاق الأمريكي والغربي غير المسبوق بحق سوريا.

منظمة الأغذية والزراعة الأممية: لبنان امام مفترق طرق خطير! الوقت-كشف المتحدث الإقليمي باسم منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة محمد العيدروس

ممثل الشيخ زكزاكي: الكيان الصهيوني متورط في الضغط على أتباع أهل البيت في نيجيريا الوقت-كشف ممثل زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا في مدينة جوس الشيخ آدم أحمد سوهو،

تقرير عالمي: الخسائر المالية بسبب جنوح السفينية في قناة السويس بلغت 9 مليار دولار الوقت-كشفت منظمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة (أونكتاد) ، في تقرير نشرته على موقعها

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هكذا علّق أشكينازي على تعيين البحرين رئيساً لبعثتها في تل أبيب! الوقت-قالت صحيفة الأيام البحرينية، في عددها الصادر اليوم، أن البحرين قامت بتعيين ع خالد يوسف الجلاهمة

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الصين: الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة في سوريا الوقت- أكدت الصين مجدداً ضرورة احترام سيادة واستقلال سوريا وسلامة أراضيها، لافتة إلى أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة فيها

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أخبار

في يوم الجمهورية الاسلامية: الجيش الإيراني يحذر الأعداء ويطمئن الشعب الايراني

الأربعاء 17 شعبان 1442
 
 
 
 
 
في يوم الجمهورية الاسلامية: الجيش الإيراني يحذر الأعداء ويطمئن الشعب الايراني

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الوقت- أعلن الجيش الايراني، في بيان له نشر اليوم، أن يوم الجمهورية الاسلامية 1 نيسان /ابريل هو ورقة ذهبية ومتلألئة في تاريخ البلاد الزاخر بالمفاخر.

وبحسب البيان قال الجيش الايراني: ان هذا اليوم يذكّر بملحمة مهيبة لنساء ورجال واعين وقفوا امام مؤامرات وعداوات المستكبرين والمناهضين للثورة الاسلامية المجيدة والناشئة وادوا الى تحرك قطار الثورة في طريق الاستقلال والحرية الزاخر بالفخر، وذلك بإنهائهم لحكم الشاه الظالم والمستبد والتصويت بأعلى نسبة لصالح تأسيس الجمهورية الاسلامية.

وتابع البيان: ان المشاركة الشعبية القصوى والتصويت الحاسم للجمهورية الاسلامية مؤشر الى ارادة إيران الاسلامية في مقارعة الاستكبار والمناداة بالحرية والطموح للاستقلال. الثورة الاسلامية المهيبة ترسخت بالحركة الثورية والواعية للشعب الايراني العزيز في يوم 12 فروردين عام 1358 ه.ش (1 نيسان/ابريل عام 1979) واتخذ مسار السمو والفخر، واعتلى قمم الشموخ والهيبة بتخطيه احداثا كبيرة مثل الحرب المفروضة على مدى 8 اعوام واجراءات الحظر الظالمة ومختلف انواع المؤامرات السياسية والثقافية والتهديدات العسكرية.

وأضاف الجيش الإيراني في بيانه: ان جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا العام الذي سمي بعام "الانتاج والدعم وازالة العقبات" سيعمل كما في الماضي على صون كيان الجمهورية الاسلامية وسيواصل حركته الجهادية لتحقيق اهداف مفجر الثورة الاسلامية والشهداء الكرام في مسار تحقيق المنجزات العسكرية والدفاعية والارتقاء بالامن والاعتلاء بمكانة البلاد الضامنة للتنمية والتقدم الوطني.

وفي ختام بيانه، أعرب الجيش الإيراني عن ثقته بانه ستبرز مرة اخرى مظاهر الاستقلال والحرية والاقتدار لإيران الاسلامية الشامخة بعون الباري تعالى والمشاركة الواسعة من قبل الشعب الايراني البطل والمقاوم في الانتخابات القادمة.

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إیران الجيش الايراني مؤامرات المستكبرين ملحمة الاستقلال والحرية يوم الجمهورية الاسلامية

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