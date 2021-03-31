في يوم الجمهورية الاسلامية: الجيش الإيراني يحذر الأعداء ويطمئن الشعب الايراني

الوقت- أعلن الجيش الايراني، في بيان له نشر اليوم، أن يوم الجمهورية الاسلامية 1 نيسان /ابريل هو ورقة ذهبية ومتلألئة في تاريخ البلاد الزاخر بالمفاخر.

وبحسب البيان قال الجيش الايراني: ان هذا اليوم يذكّر بملحمة مهيبة لنساء ورجال واعين وقفوا امام مؤامرات وعداوات المستكبرين والمناهضين للثورة الاسلامية المجيدة والناشئة وادوا الى تحرك قطار الثورة في طريق الاستقلال والحرية الزاخر بالفخر، وذلك بإنهائهم لحكم الشاه الظالم والمستبد والتصويت بأعلى نسبة لصالح تأسيس الجمهورية الاسلامية.

وتابع البيان: ان المشاركة الشعبية القصوى والتصويت الحاسم للجمهورية الاسلامية مؤشر الى ارادة إيران الاسلامية في مقارعة الاستكبار والمناداة بالحرية والطموح للاستقلال. الثورة الاسلامية المهيبة ترسخت بالحركة الثورية والواعية للشعب الايراني العزيز في يوم 12 فروردين عام 1358 ه.ش (1 نيسان/ابريل عام 1979) واتخذ مسار السمو والفخر، واعتلى قمم الشموخ والهيبة بتخطيه احداثا كبيرة مثل الحرب المفروضة على مدى 8 اعوام واجراءات الحظر الظالمة ومختلف انواع المؤامرات السياسية والثقافية والتهديدات العسكرية.

وأضاف الجيش الإيراني في بيانه: ان جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا العام الذي سمي بعام "الانتاج والدعم وازالة العقبات" سيعمل كما في الماضي على صون كيان الجمهورية الاسلامية وسيواصل حركته الجهادية لتحقيق اهداف مفجر الثورة الاسلامية والشهداء الكرام في مسار تحقيق المنجزات العسكرية والدفاعية والارتقاء بالامن والاعتلاء بمكانة البلاد الضامنة للتنمية والتقدم الوطني.

وفي ختام بيانه، أعرب الجيش الإيراني عن ثقته بانه ستبرز مرة اخرى مظاهر الاستقلال والحرية والاقتدار لإيران الاسلامية الشامخة بعون الباري تعالى والمشاركة الواسعة من قبل الشعب الايراني البطل والمقاوم في الانتخابات القادمة.