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  الأربعاء 17 شعبان 1442

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أخبار

صنعاء: عملية السلام لن تتحقق بالمساومة على الحقوق الإنسانية لليمنيين

الأربعاء 17 شعبان 1442
 
 
 
 
 
صنعاء: عملية السلام لن تتحقق بالمساومة على الحقوق الإنسانية لليمنيين
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الوقت- قال رئيس وفد صنعاء للمشاورات السياسية محمد عبدالسلام إن عملية السلام لن تتحقق بالمساومة على الحقوق الإنسانية لليمنيين.

وكشف عبدالسلام في تغريدة على حسابه في تويتر أن ما يجري في مسقط هو مساومة من قبل التحالف الذي تمثله واشنطن في المفاوضات على لقمة العيش وحبة الدواء وحرية حركة التنقل.

وأضاف: يساومون باسم السلام لنشترك معهم في ظلم الشعب،ولن يتحقق السلام ونكرر القول:تلك حقوق إنسانية لا تقبل المساومة.

وأكد عبدالسلام أن “الشعب اليمني لا يعدم الوسيلة لكي ينعم بكافة حقوقه الإنسانية ككل الشعوب وأكثر.

وكان رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام أشار في وقت سابق الثلاثاء، إلى أن "منع تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية والطبية المرخصة من الأمم المتحدة والمفتشة من الدخول إلى ميناء الحديدة إجراء تعسفي مخالف للقانون الدولي وانتهاك لحق الشعب اليمني المشروع".

واعتبر ذلك "قرصنه بحرية مكشوفة وإجرام لا مثيل له"، مؤكداً أن استمرار ذلك الإجراء "يفضح كل مدع للإنسانية ويعرقل كل نوايا السلام".

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عبدالسلام صنعاء المفاوضات

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