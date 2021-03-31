تفجيرات تستهدف ارتالا للتحالف الدولي في عدة مدن عراقية

الوقت- اعلن مصدر امني عراقي الثلاثاء عن وقوع ثلاثة تفجيرات استهدفت ارتال للتحالف الدولي في كل من ذي قار وبابل وصلاح الدين

وأفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي في صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق صلاح الدين".

الى ذلك أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن استهداف رتل ينقل عجلات للتحالف الدولي في ذي قار وبابل.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتلاً ينقل عجلات نوع لاندكروز بيكب، على الطريق السريع الدولي في محافظة ذي قار، ما أدى الى احتراق إحدى العجلات، دون خسائر بشرية".

وأضافت أن "عبوة ثانية انفجرت على الرتل ذاته في محافظة بابل بالقرب من جسر 17، ما أدى الى أضرار بإحدى العجلات والحمولة ضمن قاطع مسؤولية شرطة محافظة بابل".

وأضاف، أن "الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات".

وتتعرض ارتال تابعة للقوات الامريكية بشكل شبه يومي لعمليات تفجير، وقليلا ما تعلن اي جهة مسؤوليتها عن هذه العمليات باستثناء عمليات قليلة اعلنت تبنيها جهات غير معروفة سابقا.