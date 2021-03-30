ممثل الشيخ زكزاكي: الكيان الصهيوني متورط في الضغط على أتباع أهل البيت في نيجيريا

الوقت-كشف ممثل زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا في مدينة جوس الشيخ آدم أحمد سوهو، في مقابلة مع وكالة "فارس" اليوم الثلاثاء، أن الحكومة النيجرية "تعرقل الإفراج عن الشيخ إبراهيم زكزاكي وزوجته بتحريض من الكيان الصهيوني والنظام السعودي وأميركا".

وبحسب الشيخ، فان "الشيخ زكزاكي وزوجته يعانون من ظروف صعبة في السجن، وحالتهما الصحية غير مستقرة لأن الحكومة لا تسمح لهما بالذهاب إلى المستشفى، وفي بعض الأوقات يسمح لطبيب الشيخ بزيارتهما في السجن فقط". لافتاً إلى أن السلطات النيجيرية تتعامل بقسوة مع أتباع أهل البيت، مبيناً أن ذلك يتم "بتحريض وتمويل من نظام آل السعود، ومن خلال الجمعيات الوهابية الذين أسسوها في شتى المدن والقرى في نيجيريا".

وأعلن الشيخ سوهو ولأول مرة أن "الكيان الصهيوني متورط في الضغط على أتباع أهل البيت في نيجيريا، وكذلك قضية محاكمة الشيخ زكزاكي وزوجته"، مؤكداً أن "الكيان الصهيوني ونظام آل سعود وأميركا يعرقلون الإفراج عن زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا".

وفي ختام حديثة، دعا الشيخ سوهو المؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان وأحرار العالم والمجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة النيجيرية من أجل اطلاق سراح الشيخ زكزاكي وزوجته.

يذكر أن الشيخ زكزاكي اعتُقل مع زوجته عام 2015 بعد هجوم شنته قوات الجيش والشرطة على مقر إقامته في ولاية كادونا شمال نيجيريا، حيث أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.