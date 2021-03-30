تقرير عالمي: الخسائر المالية بسبب جنوح السفينية في قناة السويس بلغت 9 مليار دولار

الوقت-كشفت منظمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة (أونكتاد) ، في تقرير نشرته على موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء، أن عودة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها تحتاج من 4 إلى 5 أيام على الأقل.

وبحسب تقرير المنظمة فان الخسائر التي نتجت عن توقف الملاحة في قناة السويس، وانتظار السفن، وتحويل بعضها عبر ممرات أخرى بنحو 9 مليار دولار، بعد جنوح السفينة "إيفير غيفن" لمدة أسبوع. وأضافت أونكتاد إن 370 سفينة كانت تنتظر عودة العمل بقناة السويس حتى 29 آذار/مارس الجاري.

ولفتت المنظمة العالمية إلى أن أزمة قناة السويس عطلت 16,1% من تجارة الحاويات في آسيا، وأوروبا و20% من واردات أوروبا الغربية تمر عبر السويس.

يذكر أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قال يوم أمس الإثنين، إن هناك 422 سفينة تنتظر عبور قناة السويس، مؤكداً أنه لم تتخذ أي سفن مسارات أخرى لأن تلك المسارات تعني قطع مسافة 10 آلاف ميل. وأعلن المسؤول المصري عن نجاح عمليات تعويم السفينة الجانحة "إيفر غرين" في قناة السويس، وتحركها نحو الممر الملاحي، واستئناف حركة الملاحة. وأكد أنه سيتم استئناف حركة الملاحة وتعويم كافة السفن المنتظرة في قناة السويس.