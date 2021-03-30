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  الثلاثاء 16 شعبان 1442

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أخبار

تركيا ستعيد سفيرها الى تل أبيب بهذا الشرط؟!

الثلاثاء 16 شعبان 1442
 
 
 
 
 
تركيا ستعيد سفيرها الى تل أبيب بهذا الشرط؟!

تركيا ستعيد سفيرها الى تل أبيب بهذا الشرط؟!

الوقت-كشفت وسائل إعلامية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن أنقرة بعثت ر

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الوقت-كشفت وسائل إعلامية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن أنقرة بعثت رسالة إلى "إسرائيل" تفيد بأن بلاده مستعدة لإعادة سفيرها إلى تل أبيب.

ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مسؤول تركي، لم يكشف عن اسمه، أن ذلك سيتم "فور تعهّد "إسرائيل" في الوقت نفسه، بإرسال سفير إلى أنقرة".

وفيي وقت سابق، كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أعلن، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن علاقة بلاده بـ"إسرائيل" في مجال الاستخبارات "مستمرة ولم تتوقف". وتابع أن أنقرة تود "إقامة علاقات أفضل مع إسرائيل، لكن سياساتها بشأن فلسطين غير مقبولة".

وفي 20 آب/ أغسطس 2020 قال إردوغان إن بلاده قد تسحب سفيرها من أبو ظبي أو تعلّق العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، رداً على الاتفاق الذي أبرمته مع "إسرائيل".

وأضاف إردوغان "طلبنا من وزير خارجيتنا بحث تعليق العلاقات الدبلوماسية مع أبو ظبي، أو حتى سحب السفير التركي لأننا نقف مع الشعب الفلسطيني ولا يمكننا التخلي عن فلسطين".

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق هذا الشهر، عن جود اتصالات مع دول عدة منها تركيا بشأن الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إن تركيا تسعى للخروج من عزلتها وتحسين علاقتها مع الإدارة الأميركية الجديدة من خلال تحسين علاقاتها مع "إسرائيل".

ويذكر أنه لا يتواجد أي سفير لدى الطرفين، منذ أيار/ مايو 2018، بعد الأزمة السياسية حول نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

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تركيا رجب طيب أردوغان فلسطين المحتلة بنيامين نتنياهو وسائل إعلام إسرائيلية القدس المحتلة

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