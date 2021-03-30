القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية: طهران مستعدة بالكامل للتغلّب على الأعداء عسكرياً

الوقت-أكّدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على لسان القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي، في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أن طهران مستعدة بالكامل للتغلّب على الأعداء عسكرياً.

ولفت المسؤول العسكري الإيراني إلى أن العدو لا يفكر في الحرب مع إيران حتى في الاحلام، مؤكداً جهوزية واستعداد إيران على الصعيد العسكري. مؤكداً على إن إيران لا تهتم بالعقوبات ولا تحتاج إلى الاتفاق النووي وهي مستمرة في مسيرتها البناءة.

وتابع القائد العام لقوات حرس الثورة أن إيران هي "اليوم أرض العزة والكرامة والقوة والمقاومة وصنع المفاجآت والحرية وارض هزيمة العدو ومقبرة للمعتدين، وقد ثبت ذلك".مؤأكّداً على ما أعلنه قائد الثورة أنه لن تكون هناك حرب ولن نتفاوض، هي حقيقة لا يمكن إنكارها وحقيقة وموقف واقعي ودقيق.

وأشار سلامي في ختام تصريحاته إلى أن "الشعب الإيراني سيتحرر من ضغوط العقوبات الجائرة لأعداء الثورة الإسلامية، في ظل ممانعته وصموده وتبعاً لتوجيهات قائد الثورة الاسلامية وبالسير على طريق وأهداف وتطلعات الشهداء، مؤكداً أن الشعب الإيراني لايبالي باستمرار الحظر الذي يفرضه الاستكبار العالمي".

وكانت البعثة الدبلوماسية الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة أكدت اليوم الثلاثاء أن بأن "عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي ليست بحاجة إلى أي خطة سوى قرار سياسي من قبل واشنطن لتنفيذ الالتزامات".

يذكر أن وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن، كان أكد مؤخراً، أن واشنطن "لن تقدم أيّ تنازلات لإيران قبل ضمان وفائها بالتزاماتها"، موضحاً أنّ "لدى أميركا مصلحة في العودة للاتفاق النووي مع إيران واستئناف المسار الدبلوماسي لتحقيق ذلك".