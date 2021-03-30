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  الثلاثاء 16 شعبان 1442

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أخبار

هكذا علّق أشكينازي على تعيين البحرين رئيساً لبعثتها في تل أبيب!

الثلاثاء 16 شعبان 1442
 
 
 
 
 
هكذا علّق أشكينازي على تعيين البحرين رئيساً لبعثتها في تل أبيب!

هكذا علّق أشكينازي على تعيين البحرين رئيساً لبعثتها في تل أبيب!

الوقت-قالت صحيفة الأيام البحرينية، في عددها الصادر اليوم، أن البحرين قامت بتعيين ع خالد يوسف الجلاهمة

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الوقت-قالت صحيفة الأيام البحرينية، في عددها الصادر اليوم، أن البحرين قامت بتعيين ع خالد يوسف الجلاهمة رئيساً للبعثة الدبلوماسية للبحرين لدى تل أبيب.

وفي هذا السياق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "البحرين أعلنت أنها ستفتتح سفارة في إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة". ولفتت وسائل الاعلام إلى أن السفير المعين، خالد يوسف الجلهمة، عمل في السابق مديراً لعمليات وزارة الخارجية ونائباً للسفير البحريني في الولايات المتحدة.   

بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلية غابي أشكنازي إن "قرار حكومة البحرين تعيين سفير في اسرائيل هو خطوة إضافية مهمة في تنفيذ اتفاق السلام وتعزيز للعلاقات".

من جهته قال "موقع والاه" عن مصادر إسرائيلية، أنه "تجري في هذه الأيام اتصالات في محاولة لتحديد موعد للزيارة خلال الاسبوعين المقبلين.. وهذه المرة الرابعة التي يحاول فيها نتنياهو تنسيق زيارة إلى الخليج".

وفي الأشهر الثلاثة الماضية، تمّ تأجيل ثلاث زيارات مقررة لنتنياهو إلى الإمارات والبحرين. ففي مطلع شباط/فبراير الماضي، ألغى نتنياهو، زيارته التي كانت مقرّرة إلى الإمارات والبحرين، الأسبوع المقبل.

يذكر أيضاً أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تحدث العام الماضي إلى ولي العهد ورئيس حكومة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وناقشا تعزيز العلاقات بين "إسرائيل" والبحرين.

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