البعثة الدبلوماسية الايرانية: عودة اميركا للاتفاق النووي بحاجة الى قرار سياسي منها

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 16 شعبان 1442

إخترنا لكم

لماذا تشعر إدارة بايدن بالقلق من اتفاقية طهران-بكين الممتدة 25 عامًا؟

لماذا تشعر إدارة بايدن بالقلق من اتفاقية طهران-بكين الممتدة 25 عامًا؟ الوقت - إنعكست وثيقة التعاون الاستراتيجي الشامل بين إيران والصين، التي وقعها في 27 مارس 2021 في طهران وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" ونظيره الصيني "وانغ يي"، على نطاق واسع في الأوساط السياسية هذه الأيام.

"إسرائيل" عالقة في برزخ الانتخابات.. السيناريوهات المحتملة "إسرائيل" عالقة في برزخ الانتخابات.. السيناريوهات المحتملة

لماذا مبادرة السلام السعودية شكلية ومحكوم عليها بالفشل؟ الوقت - عشية العام السابع لحرب التحالف الوحشية التي تقودها السعودية ضد الشعب اليمني، وحساسية المجتمع الدولي تجاه أبعاد الأزمة الإنسانية التي تسببت بها هذه الحرب العبثية، تزايد الضغط على الرياض من أجل إنهاء هذه الحرب، الأمر الذي دفع السعوديين للتظاهر بالإنسانية والدعوة إلى السلام.

احتمالية الحرب بين اسرائيل و"حزب الله" الوقت- هناك هجوم سياسي وإعلامي غير مسبوق على "حزب الله" من قبل الاسرائيليين على وجه الخصوص ومن بعض القنوات العربية المطبعة، والسبب واضح، ويدل على حالة فشل ذريع في مواجهة "حزب الله"...

هل حقاً مصر تبيع موانئها لجهات أجنبية؟ الوقت- منذ العام 2008 وبعد أن استثمرت شركة موانئ دبي ميناء العين السخنة على خليج السويس بمصر، وهناك تخوف في مصر من أن تصبح موانئ البلاد ومطاراتها بيد الأجانب، لاسيما وأن ادارة موانئ...

أخبار

الصين: الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة في سوريا

الصين: الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة في سوريا

الوقت- أكدت الصين مجدداً ضرورة احترام سيادة واستقلال سوريا وسلامة أراضيها، لافتة إلى أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة فيها

قريبا.. الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد يناقش انسحاب القوات الأجنبية الوقت- من المقرر أن تعقد اميركا والعراق مناقشات حول الحوار الاستراتيجي عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، وفقا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008 بين البلدين، ويتوقع أن تتم خلاله مناقشة موعد انسحاب القوات الأجنبية من البلاد .

مسؤول ايراني كبير: لن نوقف تخصيب اليورانيوم قبل رفع الحظر الاميركي الوقت- اعلن مسؤول ايراني كبير، أن طهران لن توقف تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين في المئة قبل رفع الحظر الاميركي عليها.

البعثة الدبلوماسية الايرانية: عودة اميركا للاتفاق النووي بحاجة الى قرار سياسي منها الوقت- اكدت البعثة الدبلوماسية الايرانية لدى منظمة الامم المتحدة بان عودة اميركا للاتفاق النووي ليست بحاجة الى اي خطة سوى قرار سياسي من قبل واشنطن لتنفيذ الالتزامات.

سقوط صواريخ قرب نقطة عسكرية تابعة للبيشمركة بين كركوك وأربيل الوقت- أفاد مصدر أمني، الاثنين، بسقوط صواريخ قرب نقطة عسكرية تابعة للبيشمركة بين كركوك وأربيل.

صباغ: الدول الأعضاء في مجلس الأمن تتعمد تجاهل الآثار الكارثية للإجراءات القسرية غير الشرعية على الشعب السوري الوقت- أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ أن بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن تتعمد تجاهل الآثار الكارثية للإجراءات القسرية غير الشرعية التي فرضتها على الشعب السوري ما يوضح أنها لا تتطلع إلى عمل إنساني في سورية بل إلى تحقيق أهداف سياسية من خلال توظيف واستغلال الوضع الإنساني فيها.

الحوثي يحمل الأمم المتحدة مسؤولية حدوث أي كارثة بيئية الوقت- دعا عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي" الأمم المتحدة إلى تنفيذ اتفاق الناقلة "صافر" قبالة سواحل الحديدة، محملا إياها مسؤولية حدوث أي كارثة بيئية.

تخت روانجي: اجراءات الحظر تطيل امد الازمة في سوريا الوقت- اكد سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي بان اجراءات الحظر الاحادية ضد سوريا من شانها اطالة امد الازمة فيها ومعاناة شعبها الذي يعاني من مصاعب اخرى مثل تفشي مرض كورونا.

العراق: انفجار عبوة ناسفة برتل أميركي الوقت-قالت مصادر عراقية اليوم الاثنين، أن رتل للدعم اللوجستي للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة

كلمات بشرى الطويل تغيظ الاحتلال وتدفعه الى إدخالها السجن الوقت-قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الأسيرة الصحفية بشرى الطويل

هكذا علّق الخبراء الإسرائيليون على الاتفاق الصيني الإيراني! الوقت- أبدى رئيس مركز أبحاث الأمن القومي في جامعة حيفا دان شفتان، قلقه من توقيع ايران وال

"داعش" يظهر من جديد وهذه المرة في الموزمبيق! الوقت-قال تنظيم "داعش" الإرهابي في بيان اليوم الإثنين، أنه سيطر على مدينة "بالما" الساحليّة في شمال موزمبيق

وسائل التواصل تشتعل...هكذا تعنف الشرطة الأمريكية الأطفال السود! الوقت-اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي في أمريكا اليوم بمقطع فيديو يظهر ضابطي شرط

شمخاني تعليقاً على الاتفاقية الإيرانية الصينية: جزء من سياسة المقاومة النشطة الوقت-أعرب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، في تغريدة له على "تويتر"

التوتر يزداد بين المحمدين...فمتى الطلاق؟ الوقت-كشف موقع ”إمارات ليكس"، في تقرير له اليوم الاثنين، أن قنوات الاتصال والتنسيق، بين

تقرير حقوقي: 5 آلاف فلسطيني من غزة محرومون من الحصول على بطاقة هوية شخصية الوقت- رصد تقرير حقوقي نشر الأحد حرمان خمسة آلاف فلسطيني من قطاع غزة من الحصول على بطاقة هوية شخصية.

الخارجية الايرانية: الوثيقة التي وقعت مع الصين هي خارطة طريق وليست اتفاقية الوقت- أكد المدير العام لدائرة شرق آسيا بوزارة الخارجية الايرانية رضا زبيب، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن “الوثيقة التي وقعت مع الصين هي خارطة طريق وليست اتفاقية، و نشر الاتفاقيات ملزم قانونيا، لكن نشر الوثائق غير الملزمة، ليس شائعا جدا”.

السفينة الجانحة بقناة السويس بدأت تتحرك الوقت- نجحت قاطرات عملاقة فجر الاثنين في تعويم جزئي لسفينة الحاويات "إيفر غيفن" الجانحة في قناة السويس منذ ستة ايام ما سمح لها بالتحرك، بحسب مواقع متابعة السفن.

بعد التعاون الاستراتيجي الشامل بين الصين وإيران.. بايدن يعرب عن قلقه الوقت- أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقه حيال وثيقة التعاون الاستراتيجي الشامل التي وقعت عليها الصين وإيران.

بعد معارك مع مرتزقة العدوان.. قوات صنعاء تسيطر على مواقع استراتيجية في جبهات مأرب الوقت- سيطرت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية على عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة مأرب بعد معارك عنيفة مع مرتزقة العدوان السعودي.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

صباغ: الدول الأعضاء في مجلس الأمن تتعمد تجاهل الآثار الكارثية للإجراءات القسرية غير الشرعية على الشعب السوري

التوتر يزداد بين المحمدين...فمتى الطلاق؟

العراق: انفجار عبوة ناسفة برتل أميركي

هكذا علّق الخبراء الإسرائيليون على الاتفاق الصيني الإيراني!

كلمات بشرى الطويل تغيظ الاحتلال وتدفعه الى إدخالها السجن

البعثة الدبلوماسية الايرانية: عودة اميركا للاتفاق النووي بحاجة الى قرار سياسي منها

الصين: الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة في سوريا

تقرير حقوقي: 5 آلاف فلسطيني من غزة محرومون من الحصول على بطاقة هوية شخصية

شمخاني تعليقاً على الاتفاقية الإيرانية الصينية: جزء من سياسة المقاومة النشطة

تخت روانجي: اجراءات الحظر تطيل امد الازمة في سوريا

"داعش" يظهر من جديد وهذه المرة في الموزمبيق!

سقوط صواريخ قرب نقطة عسكرية تابعة للبيشمركة بين كركوك وأربيل

مسؤول ايراني كبير: لن نوقف تخصيب اليورانيوم قبل رفع الحظر الاميركي

وسائل التواصل تشتعل...هكذا تعنف الشرطة الأمريكية الأطفال السود!

الحوثي يحمل الأمم المتحدة مسؤولية حدوث أي كارثة بيئية

"إسرائيل" عالقة في برزخ الانتخابات.. السيناريوهات المحتملة

هكذا أحيا اليمنيون الذكرى السادسة للعدوان السعودي على بلدهم!

انفجار إرهابي يهز إندونيسيا

بالأرقام...إيران المصدّر الأول لتقنية "النانو" إلى دولة في العالم

محاولة جديدة تفشل...السفينة الجانحة لا تزال عالقة!

اليمنيون يطالبون بإخلاء الإمارات "ميناء المخا"

عقوبات صينية جديدة على أوروبا وكندا والسبب في الخبر

بينما كانت كوريا الشمالية تطلق صاروخاً تكتيكياً...ماذا كان يفعل الزعيم الكوري؟

صنعاء حول المبادرة السعودية: لم نتلقى حتى الآن أي مبادرة سلام من السعودية

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: السعودية تقتل المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين!

رويترز عن مسؤول أمريكي: لا يوجد خلاف على التحرّك أولاً بل على الخطوات

ماذا تفعل عبوات صغيرة من المواد النووية المشعة في مصفاة الزهراني في لبنان؟

الأمم المتحدة تدعو الى حماية كالامار من التهديدات السعودية!

لماذا مبادرة السلام السعودية شكلية ومحكوم عليها بالفشل؟

هكذا ردت ايران على قرار مجلس حقوق الإنسان

ما موقف حركتي "حماس" و "فتح" من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟

مراسلون بلا حدود.. وابن سلمان بلا قيود!

الصحراء الغربية بين أنياب الاتحاد الأوروبي ومخالب الولايات المتحدة

احتمالية الحرب بين اسرائيل و"حزب الله"

في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في "أسبوع القدس"

زيارة بابا الفاتيكان للعراق في ظل المظلة الأمنية التي وفَّرتها المقاومة

قرار الانقسامات العرقية الجديدة المثير للجدل في أفغانستان... مزعزع للاستقرار وغير ديمقراطي

الإجرام الصهيونيّ يتجسد على شواطئ لبنان.. إلى متى يستمر الصمت العربيّ؟

لماذا لم توقع الجهاد الإسلامي على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الجديدة؟

العلاقات الأردنيّة الصهيونيّة تتأزم من جديد.. ما هو سر الخلاف؟

خفايا الصراع الأردنيّ - السعوديّ على الأقصى

رداء العطف الأممي على السوريين.. هل يسمن أو يغني الجوع السوري؟

الحدث الأكثر إثارةً للصدمة في حرب فيتنام... الأمريكيون في قرية "مي لاي" وتلك الصورة الشهيرة!

تطبيع العلاقات بين أنقرة والقاهرة.. هل خسرت تركيا 8 سنوات في مصر؟

ما هو مركز الإبداع والتكنولوجيا الإيراني الذي افتتح اليوم في دمشق

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

البعثة الدبلوماسية الايرانية: عودة اميركا للاتفاق النووي بحاجة الى قرار سياسي منها

الثلاثاء 16 شعبان 1442
 
 
 
 
 
البعثة الدبلوماسية الايرانية: عودة اميركا للاتفاق النووي بحاجة الى قرار سياسي منها
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- اكدت البعثة الدبلوماسية الايرانية لدى منظمة الامم المتحدة بان عودة اميركا للاتفاق النووي ليست بحاجة الى اي خطة سوى قرار سياسي من قبل واشنطن لتنفيذ الالتزامات.

وافادت البعثة في تقرير لها في موقعها على "تويتر" الاثنين: ان ايران على اتصال مع سائر المشاركين في الاتفاق النووي حول القضايا ذات الصلة.

واضافت: ليس هنالك اي مقترح لانضمام الولايات المتحدة من جديد للاتفاق النووي. ان هذا الامر بحاجة فقط الى قرار سياسي من قبل الولايات المتحدة لتنفذ جميع التزاماتها وفقا للاتفاق بصورة فورية وكاملة وان تلتزم بالقرار 2231 (الصادر عن مجلس الامن الدولي بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015).

وكان موقع "بوليتيكو" الإلكتروني قد ادعى مساء الاثنين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستقدم عرضًا جديدًا لإيران لكسر الجمود في الموضوع النووي.

ونقل الموقع عن "شخصين مطلعين" قولهما إن مسؤولي إدارة بايدن سيقدمون اقتراحا جديدا هذا الأسبوع لبدء محادثات مع إيران.

وبحسب أحد المصادر ، فإن الاقتراح يدعو إيران إلى تعليق بعض الأنشطة النووية ، مثل العمل على أجهزة الطرد المركزي المتطورة وتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة ، مقابل رفع بعض العقوبات الاقتصادية.

وأكد المصدر أن العمل على تفاصيل الخطة مايزال مستمرا.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

إيران الولايات المتحدة الاميركية الاتفاق النووي البعثة الايرانية في الأمم المتحدة

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية
بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية

المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية

مکتسبات الثوره الاسلامیه من وجه نظر صحفی امریکی سوری
فروق الثوره الاسلامیه الایرانیه و باقی الثورات من وجه نظر محلل سیاسی امریکی
ماذا تعرف عن "عشرة الفجر"؟
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر