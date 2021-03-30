الحوثي يحمل الأمم المتحدة مسؤولية حدوث أي كارثة بيئية

الوقت- دعا عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي" الأمم المتحدة إلى تنفيذ اتفاق الناقلة "صافر" قبالة سواحل الحديدة، محملا إياها مسؤولية حدوث أي كارثة بيئية.

وعلق الحوثي في تغريدة له على "تويتر"، على استئناف الملاحة في قناة السويس المصرية، قائلا: "نبارك لمصر وللملاحة البحرية عودة قناة السويس للعمل".

وأضاف الحوثي: "ندعو الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق صافر فلو لا سمح الله حصلت كارثة بيئية بانفجار سفينة صافر، فإن العالم سيتوقف ليس أسبوعا كما حصل في السويس، ولكن سيتوقف كل شيء لفترة ليست وجيزة".

وتابع: "ستتوقف مع الملاحة البارجات العسكرية وغيرها، إننا نحملهم المسؤولية".

وكانت شركة النفط اليمنية وقيادات صنعاء، وجهت عدة تحذيرات بخصوص وضع سفيتة صافر، التي تم تحويلها إلى خزان عائم، في ظل مخاوف من انفجارها جراء توقف أعمال الصيانة.