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  الثلاثاء 16 شعبان 1442

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أخبار

العراق: انفجار عبوة ناسفة برتل أميركي

الثلاثاء 16 شعبان 1442
 
 
 
 
 
العراق: انفجار عبوة ناسفة برتل أميركي

العراق: انفجار عبوة ناسفة برتل أميركي

الوقت-قالت مصادر عراقية اليوم الاثنين، أن رتل للدعم اللوجستي للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة

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الوقت-قالت مصادر عراقية اليوم الاثنين، أن رتل للدعم اللوجستي للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بشركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، قد تعرض إلى انفجار عبوة ناسفة على طريق الحلة السريع بالقرب من جسر الدغارة ضمن قاطع مسؤولية مديرية شرطة محافظة بابل، جنوب العاصمة بغداد".

وفي هذا السياق، أشار الإعلام الحربي إلى أن "الانفجار أدّى إلى احتراق إحدى العجلات، وإصابة سائقها العراقي، حيث تمّ نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وقد استمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة".

وكان فصيل "أهل الكهف" قبل ثلاثة أيام تبنّى استهداف رتل للتحالف الأميركي جنوب العراق، وفق ما أفاد مراسل الميادين، وأشار إلى أن الفصيل تبنى العملية التي جرت في منطقة الديوانية جنوب العراق، مضيفاً أن استهداف رتل الدعم تمّ بعبوة ناسفة في الحلة جنوب بغداد.

وفي 13 آذار/مارس الجاري، تبنى الفصيل نفسه في بيان له، عملية استهداف رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الأميركي في العراق، بالعبوات الناسفة، في محافظة القادسية.

وكان "أهل الكهف" قد دعا العراقيين، في 2 كانون الثاني/يناير الماضي، إلى الابتعاد عن الأرتال الأميركية والنقاط التي تتواجد فيها مصالح لواشنطن في العراق، حفاظاً على حياتهم.

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