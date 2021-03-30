"داعش" يظهر من جديد وهذه المرة في الموزمبيق!

الوقت-قال تنظيم "داعش" الإرهابي في بيان اليوم الإثنين، أنه سيطر على مدينة "بالما" الساحليّة في شمال موزمبيق، إثر هجوم بدأه يوم الأربعاء الماضي، وتخللته اشتباكات استمرت ثلاثة أيام وأوقعت عشرات القتلى والجرحى.

تنظيم "داعش" تحدث، أن الهجوم "استهدف ثكنات عسكريّة ومقرات حكوميّة"، وأسفر عن "السيطرة على المدينة وقتل العشرات من الجيش الموزمبيقي والنصارى وبينهم رعايا دول صليبيّة".

منظمة "هيومن رايتس ووتش" كانت أكدت يوم السبت الماضي، إن "شهوداً أفادوا برؤية جثث في الشوارع بعد أن هاجم مسلحون يُعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي، مدينة بالما من ثلاث اتجاهات".

وقال عمر سارانجا، المتحدث باسم قوات الدفاع والأمن الموزمبيقيّة، في بيان أمس الأحد، إن "عشرات الأشخاص قتلوا"، موضحاً أن "القتلى يشملون مواطنين وأجانب يعملون في المنطقة ".

يذكر أن أكثر من 180 شخصاً بينهم موظفون وعمال أجانب حوصروا داخل فندق في بلدة شمال موزمبيق، ترزح تحت حصار مسلحين متطرفين منذ أيام.