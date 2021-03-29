السفينة الجانحة بقناة السويس بدأت تتحرك

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 15 شعبان 1442

إخترنا لكم

"إسرائيل" عالقة في برزخ الانتخابات.. السيناريوهات المحتملة

"إسرائيل" عالقة في برزخ الانتخابات.. السيناريوهات المحتملة "إسرائيل" عالقة في برزخ الانتخابات.. السيناريوهات المحتملة

لماذا مبادرة السلام السعودية شكلية ومحكوم عليها بالفشل؟ الوقت - عشية العام السابع لحرب التحالف الوحشية التي تقودها السعودية ضد الشعب اليمني، وحساسية المجتمع الدولي تجاه أبعاد الأزمة الإنسانية التي تسببت بها هذه الحرب العبثية، تزايد الضغط على الرياض من أجل إنهاء هذه الحرب، الأمر الذي دفع السعوديين للتظاهر بالإنسانية والدعوة إلى السلام.

احتمالية الحرب بين اسرائيل و"حزب الله" الوقت- هناك هجوم سياسي وإعلامي غير مسبوق على "حزب الله" من قبل الاسرائيليين على وجه الخصوص ومن بعض القنوات العربية المطبعة، والسبب واضح، ويدل على حالة فشل ذريع في مواجهة "حزب الله"...

هل حقاً مصر تبيع موانئها لجهات أجنبية؟ الوقت- منذ العام 2008 وبعد أن استثمرت شركة موانئ دبي ميناء العين السخنة على خليج السويس بمصر، وهناك تخوف في مصر من أن تصبح موانئ البلاد ومطاراتها بيد الأجانب، لاسيما وأن ادارة موانئ...

لماذا لم توقع الجهاد الإسلامي على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الجديدة؟ الوقت- توصلت قمة المصالحة الوطنية الفلسطينية الأخيرة، التي عقدت منتصف مارس 2021 برعاية الحكومة المصرية، إلى اتفاقات مهمة. هذه الاتفاقات التي تم تقديمها في الاجتماع الأخير كميثاق، وكلها تتعلق بإجراء ثلاث انتخابات في ربيع وصيف عام 2021، لم يتم إبرامها من قبل في اجتماعات العقد الماضي ويمكن اعتبارها إنجازا، الا أن بعض بنودها الغامضة يمكن أن تؤدي إلى بروز مشاكل في المستقبل.

أخبار

تقرير حقوقي: 5 آلاف فلسطيني من غزة محرومون من الحصول على بطاقة هوية شخصية

تقرير حقوقي: 5 آلاف فلسطيني من غزة محرومون من الحصول على بطاقة هوية شخصية

الوقت- رصد تقرير حقوقي نشر الأحد حرمان خمسة آلاف فلسطيني من قطاع غزة من الحصول على بطاقة هوية شخصية.

الخارجية الايرانية: الوثيقة التي وقعت مع الصين هي خارطة طريق وليست اتفاقية الوقت- أكد المدير العام لدائرة شرق آسيا بوزارة الخارجية الايرانية رضا زبيب، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن “الوثيقة التي وقعت مع الصين هي خارطة طريق وليست اتفاقية، و نشر الاتفاقيات ملزم قانونيا، لكن نشر الوثائق غير الملزمة، ليس شائعا جدا”.

السفينة الجانحة بقناة السويس بدأت تتحرك الوقت- نجحت قاطرات عملاقة فجر الاثنين في تعويم جزئي لسفينة الحاويات "إيفر غيفن" الجانحة في قناة السويس منذ ستة ايام ما سمح لها بالتحرك، بحسب مواقع متابعة السفن.

بعد التعاون الاستراتيجي الشامل بين الصين وإيران.. بايدن يعرب عن قلقه الوقت- أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقه حيال وثيقة التعاون الاستراتيجي الشامل التي وقعت عليها الصين وإيران.

بعد معارك مع مرتزقة العدوان.. قوات صنعاء تسيطر على مواقع استراتيجية في جبهات مأرب الوقت- سيطرت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية على عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة مأرب بعد معارك عنيفة مع مرتزقة العدوان السعودي.

ائتلاف دولة القانون: استعادة هيبة الدولة مسؤولية الجميع الوقت- اكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الأحد، ان استعادة هيبة الدولة هي مسؤولية الجميع، فيما شدد على ضرورة خفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار قبل إقرار الموازنة.

الصحة الإيرانية: سنتعاون مع الصين في مكافحة كورونا الوقت- اعلن رئيس المركز الاعلامي في وزارة الصحة الايرانية "كيانوش جهانبور"، انه وفقا لخطة التعاون الشامل بين ايران والصين فانه سيتم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات المتعلقة بالسلامة الصحية والتعليم الطبي، بما في ذلك مكافحة فيروس كورونا.

خطيب زاده: نأمل ألا تغيب أحداث قمع المتظاهرين في بريطانيا عن أعين المدافعين عن حقوق الإنسان الوقت- أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن أمله في ألا تغيب أحداث قمع المتظاهرين في بريطانيا عن أعين المدافعين عن حقوق الإنسان.

نساء تركيا تنتفضن في وجه أردوغان والسبب؟ الوقت-نقلت وسائل إعلامية تركية، اليوم الأحد، فعاليات تظاهرات بمشاركة آلاف النساء في إسطنبول

وفد من صنعاء في مسقط والسبب؟ الوقت-كشف عضو وفد صنعاء المفاوض عبدالملك العجري، في تصريحات صحافية اليوم الأحد، أن المباحثات

بالأرقام...إيران المصدّر الأول لتقنية "النانو" إلى دولة في العالم الوقت-قال أمين لجنة تنمية منتجات النانو التابعة للدائرة العلمية والتكنولوجية برئاسة الجمهورية الإيرانية

معارك عنيفة... الأطراف الشرقية والغربية لمأرب تشتعل الوقت-قالت وسائل إعلامية يمنية، صباح اليوم الأحد، أن المواجهات الدامية بين قوات حكومة صنعاء من جهة

سفير إيران لدى روسيا: هذا أفضل بديل عن قناة السويس! الوقت-قال سفير إيران لدى موسكو كاظم جلالي، في تغريدة له على تويتر مساء أمس،

هكذا ردت الخارجية الامريكية على العقوبات الصينية الوقت-ندد وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن، مساء أمس السبت، بالعقوبات الصينية على اثنين من مسؤولي

انفجار إرهابي يهز إندونيسيا الوقت-نقلت وسائل إعلامية اندونيسية، اليوم الأحد، عن الشرطة الوطنية الإندونيسية قولها

محاولة جديدة تفشل...السفينة الجانحة لا تزال عالقة! الوقت-كشف مصدر في هيئة قناة السويس لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، فشل محاولة تع

اليمنيون يطالبون بإخلاء الإمارات "ميناء المخا" الوقت- أطلقت أوساط إعلامية وأهلية يمنية، حملة للمطالبة بإخلاء الإمارات "ميناء المخا" الذي سيطرت عليه منذ سنوات، ضمن أطماعها في اليمن وحولته إلى قاعدة عسكرية.

الدفاع الأمريكية تستعد لمواجهة "الإجراءات العدائية" لروسيا والصين الوقت- تعتزم وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون" إطلاق لعبة عسكرية إلكترونية "سرية" تقتصر على أفراد الجيش، وتركز على كيفية مواجهة الإجراءات العدائية والتحركات غير المتوقعة التي قد تصدر من قبل الصين وروسيا، وفقا لشبكة "سي أن أن".

انصار الله: سلطنة عمان تحتضن حراكا سياسيا ودبلوماسيا يبحث حلا للأزمة اليمنية الوقت- أكد القيادي البارز في جماعة أنصار الله وعضو الوفد اليمني الوطني المفاوض عبد الملك العجري، أن سلطنة عمان تحتضن حراكا سياسيا ودبلوماسيا يبحث حلا للأزمة اليمنية.

لبحث سبل حل الأزمة اليمنية.. غريفيث وليندركينغ في الرياض الوقت- وصل المبعوثان الأمميان الى اليمن "مارتن غريفيث" والأمريكي تيموثي ليندركينغ"، السبت، إلى العاصمة السعودية الرياض، بغية الوصول الى حل للأزمة اليمنية.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

خطيب زاده: نأمل ألا تغيب أحداث قمع المتظاهرين في بريطانيا عن أعين المدافعين عن حقوق الإنسان

الصحة الإيرانية: سنتعاون مع الصين في مكافحة كورونا

ائتلاف دولة القانون: استعادة هيبة الدولة مسؤولية الجميع

الخارجية الايرانية: الوثيقة التي وقعت مع الصين هي خارطة طريق وليست اتفاقية

السفينة الجانحة بقناة السويس بدأت تتحرك

تقرير حقوقي: 5 آلاف فلسطيني من غزة محرومون من الحصول على بطاقة هوية شخصية

بعد معارك مع مرتزقة العدوان.. قوات صنعاء تسيطر على مواقع استراتيجية في جبهات مأرب

بعد التعاون الاستراتيجي الشامل بين الصين وإيران.. بايدن يعرب عن قلقه

لماذا مبادرة السلام السعودية شكلية ومحكوم عليها بالفشل؟

في مؤتمر صحفي... روسيا والصين ترفضان العقوبات الغربية أحادية الجانب

ما قصة القانون الأميركي الجديد الذي يستهدف الرياض

الأمم المتحدة تدعو الى حماية كالامار من التهديدات السعودية!

عقوبات صينية على الاتحاد الأوروبي!

السعودية تطرح مبادرة "سلام" جديدة في اليمن فما هي وكيف ردت صنعاء عليها؟

توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين المغرب والكيان الصهيوني

اشتباكات عنيفة بين الجيش الفنزويلي ومسلحين على الحدود الكولومبية والسبب في الخبر؟

قائد "جبهة إيران" في الجيش الإسرائيلي: إيران تشكل تحدٍ في مستوى ما فوق عسكري

كبير خبراء آسيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي: الصين تستفزنا وبايدن يحاول كسب الوقت!

وثيقة أمريكية: عديد القوات الأمريكية حول العالم في أدنى مستوياته منذ 2001

ماذا تفعل عبوات صغيرة من المواد النووية المشعة في مصفاة الزهراني في لبنان؟

بريطانيا: علينا الدفع لإيران!

انجاز أمني عراقي في الموصل: مقتل 27 مسلحاً من "داعش"

أنصار الله ترد على المبادرة السعودية للسلام: "لا تتضمن أي شيء جديد"

جزيرة "سواكن" السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟

مراسلون بلا حدود.. وابن سلمان بلا قيود!

في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في "أسبوع القدس"

ما موقف حركتي "حماس" و "فتح" من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟

قضية خاشقجي تُسقط واشنطن في بئر نفاقها.. كيف خدع بايدن شعبه والعالم بأسره؟

الإجرام الصهيونيّ يتجسد على شواطئ لبنان.. إلى متى يستمر الصمت العربيّ؟

المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية

لماذا لم توقع الجهاد الإسلامي على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الجديدة؟

أوليانوف: "الضغوط القصوى" على إيران كانت سياسة فاشلة بالكامل

قرار الانقسامات العرقية الجديدة المثير للجدل في أفغانستان... مزعزع للاستقرار وغير ديمقراطي

الصحراء الغربية بين أنياب الاتحاد الأوروبي ومخالب الولايات المتحدة

زيارة بابا الفاتيكان للعراق في ظل المظلة الأمنية التي وفَّرتها المقاومة

خفايا الصراع الأردنيّ - السعوديّ على الأقصى

واشنطن: إنهاء الحرب في اليمن من أولويات "بايدن"

العلاقات الأردنيّة الصهيونيّة تتأزم من جديد.. ما هو سر الخلاف؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

السفينة الجانحة بقناة السويس بدأت تتحرك

الإثنين 15 شعبان 1442
 
 
 
 
 
السفينة الجانحة بقناة السويس بدأت تتحرك
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- نجحت قاطرات عملاقة فجر الاثنين في تعويم جزئي لسفينة الحاويات "إيفر غيفن" الجانحة في قناة السويس منذ ستة ايام ما سمح لها بالتحرك، بحسب مواقع متابعة السفن.

وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في بيان فجر الاثنين، إنه تم "البدء في مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من اربعة اتجاهات مختلفة".

وأوضح أن "السفينة القاطرة الهولندية +إيه بي إل غارد+ وصلت مساء الأحد وشاركت في جهود تعويم السفينة".

في هذه الاثناء، نشر مستخدمون مقطع فيديو يظهر ما وصفوه بأنها "اللقطات الأولى لعملية التعويم، فيما قالت وكالة بلومبيرغ الاميركية إنه لا توجد معلومات حول توقيت إعادة فتح الممر المائي، بعد الأزمة التي أدت إلى وقوف نحو 450 سفينة لأيام في مجرى القناة انتظارا لعبورها.

وتحركت مؤخرة السفينة التي تبلغ حمولتها أكثر من 200 الف طن، لتبتعد عن الضفة الغربية للقناة، بحسب هذه المواقع، وقد أكد ذلك مصدر طلب عم الكشف عن هويته في قناة السويس.

وجنحت سفينة الحاويات "إم في إيفر غيفن"، التي يزيد طولها عن طول أربعة ملاعب لكرة القدم، بالعرض في مجرى قناة السويس صباح الثلاثاء فأغلقته بالكامل، ما عطّل الملاحة في الاتجاهين في المجرى المائي البالغ الأهمية.

وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.

وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل.

وقال رئيس هيئة قناة السويس في تصريح لقناة العربية الأحد إن 369 سفينة تنتظر الآن عبور القناة في الاتجاهين.

وتسبّب تعطّل السفن بتأخير بالغ في عمليات تسليم النفط ومنتجات أخرى.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

سفينة قناة السويس تعويم الإعلان جانحة

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

مکتسبات الثوره الاسلامیه من وجه نظر صحفی امریکی سوری
فروق الثوره الاسلامیه الایرانیه و باقی الثورات من وجه نظر محلل سیاسی امریکی
ماذا تعرف عن "عشرة الفجر"؟
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر