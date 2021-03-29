بعد معارك مع مرتزقة العدوان.. قوات صنعاء تسيطر على مواقع استراتيجية في جبهات مأرب

الوقت- سيطرت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية على عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة مأرب بعد معارك عنيفة مع مرتزقة العدوان السعودي.

وقال مراسل العالم إن المواقع المسيطر عليها، في الدشوش ونخلاء وأيدات الراء والحمة الحمراء والتباب المجاورة لها، شمال غرب مدينة مأرب.

وأضاف أن المواجهات العنيفة اسفرت عن عشرات القتلى والجرحى من المرتزقة، وهي لا تزال مستمرة منذ يوم السبت.

واوضح مراسل العالم، أن طيران تحالف العدوان السعودي شن اكثر من ثلاثين غارة في محاولة لإنقاذ مرتزقته ووقف تقدم القوات المشتركة في جبهة مأرب دون جدوى. واستهدفت احداها تجمعا للمرتزقة في نخلاء ما اسفر عن قتلى وجرحى في صفوفهم.