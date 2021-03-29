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  الإثنين 15 شعبان 1442

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أخبار

ائتلاف دولة القانون: استعادة هيبة الدولة مسؤولية الجميع

الإثنين 15 شعبان 1442
 
 
 
 
 
ائتلاف دولة القانون: استعادة هيبة الدولة مسؤولية الجميع
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الوقت- اكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الأحد، ان استعادة هيبة الدولة هي مسؤولية الجميع، فيما شدد على ضرورة خفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار قبل إقرار الموازنة.

وقال المالكي في كلمة له، إن "وباء كورونا اوصل الاقتصاد في جميع أنحاء العالم إلى الركود ، وانعكس هذا سلبا على حياة الناس ، داعيا الحكومة الى الاخذ بنظر الاعتبار التحديات التي تواجه معيشة المواطن العراقي ، والشرائح الفقيرة على وجه الخصوص".

واشار الى ان "رفع سعر صرف العملة اثر بشكل كبير على معيشة المواطن، مطالبا مراجعة هذا الامر قبل اقرار الموازنة".

واضاف، ان "الامن واستعادة هيبة الدولة مسؤولية الجميع ، وعلى الحكومة والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية التعاون لتثبيت الامن والاستقرار ، موضحا ان السلاح يملأ الشارع والمواطن مرعوب والدولة عاجزة عن مواجهة المسلحين والاسوأ ايضا عندما يكون جزء من سلاح الحكومة يتحدى الحكومة وهذه مسألة خطيرة".

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المالكي دولة القانون الموازنة صرف الدولار

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