خطيب زاده: نأمل ألا تغيب أحداث قمع المتظاهرين في بريطانيا عن أعين المدافعين عن حقوق الإنسان

الوقت- أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن أمله في ألا تغيب أحداث قمع المتظاهرين في بريطانيا عن أعين المدافعين عن حقوق الإنسان.

ورداً على سؤال حول موقف إيران من قمع المتظاهرين في بريستول من قبل الشرطة البريطانية، قال خطيب زاده: نتمنى ألا تغيب الأحداث الأخيرة في بريستول بإنجلترا، والتي أدت إلى القمع الشديد للمحتجين في هذه المدينة من قبل الشرطة، عن أعين المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المسؤولين في ذلك البلد، وان يتم فتح تحقيق جاد في ذلك.

وأضاف: لقد شهدنا دائماً الآراء التدخلية للمسؤولين البريطانيين بشأن معاملة الشرطة في دول أخرى مع المحتجين، لكن هذه المرة حان دورهم لإظهار مدى اهتمامهم حقاً بالحقوق الأساسية لشعبهم. وعنف الشرطة المفرط.