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  الأحد 14 شعبان 1442

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قرار الانقسامات العرقية الجديدة المثير للجدل في أفغانستان... مزعزع للاستقرار وغير ديمقراطي حتى لو كانت مزاعم الحكومة الأفغانية حول الطبيعة غير السياسية للانقسامات العرقية الجديدة صحيحةً، ولکن عواقب مثل هذا الإجراء سيكون لها حتماً آثار سياسية ضارة على استقرار أفغانستان وتقسيم السلطة السياسية والديمقراطية في هذا البلد.

أخبار

نساء تركيا تنتفضن في وجه أردوغان والسبب؟

نساء تركيا تنتفضن في وجه أردوغان والسبب؟

الوقت-نقلت وسائل إعلامية تركية، اليوم الأحد، فعاليات تظاهرات بمشاركة آلاف النساء في إسطنبول

وفد من صنعاء في مسقط والسبب؟ الوقت-كشف عضو وفد صنعاء المفاوض عبدالملك العجري، في تصريحات صحافية اليوم الأحد، أن المباحثات

بالأرقام...إيران المصدّر الأول لتقنية "النانو" إلى دولة في العالم الوقت-قال أمين لجنة تنمية منتجات النانو التابعة للدائرة العلمية والتكنولوجية برئاسة الجمهورية الإيرانية

معارك عنيفة... الأطراف الشرقية والغربية لمأرب تشتعل الوقت-قالت وسائل إعلامية يمنية، صباح اليوم الأحد، أن المواجهات الدامية بين قوات حكومة صنعاء من جهة

سفير إيران لدى روسيا: هذا أفضل بديل عن قناة السويس! الوقت-قال سفير إيران لدى موسكو كاظم جلالي، في تغريدة له على تويتر مساء أمس،

هكذا ردت الخارجية الامريكية على العقوبات الصينية الوقت-ندد وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن، مساء أمس السبت، بالعقوبات الصينية على اثنين من مسؤولي

انفجار إرهابي يهز إندونيسيا الوقت-نقلت وسائل إعلامية اندونيسية، اليوم الأحد، عن الشرطة الوطنية الإندونيسية قولها

محاولة جديدة تفشل...السفينة الجانحة لا تزال عالقة! الوقت-كشف مصدر في هيئة قناة السويس لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، فشل محاولة تع

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أخبار

بالأرقام...إيران المصدّر الأول لتقنية "النانو" إلى دولة في العالم

الأحد 14 شعبان 1442
 
 
 
 
 
بالأرقام...إيران المصدّر الأول لتقنية "النانو" إلى دولة في العالم

بالأرقام...إيران المصدّر الأول لتقنية "النانو" إلى دولة في العالم

الوقت-قال أمين لجنة تنمية منتجات النانو التابعة للدائرة العلمية والتكنولوجية برئاسة الجمهورية الإيرانية

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الوقت-قال أمين لجنة تنمية منتجات النانو التابعة للدائرة العلمية والتكنولوجية برئاسة الجمهورية الإيرانية سعيد سركار، في تصريح صحفي لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية اليوم الأحد، أن منتوجات البلاد في مجال النانو تصدر إلى 49 دولة في العالم في الوقت الحاضر.

وأضاف المسؤول الإيراني للوكالة الفارسية، إنه "يتم في الوقت الحاضر إنتاج 725 منتوجاً نانوياً في البلاد في أكثر من 10 مجالات صناعية".

ولفت سركار إلى تصدير منتوجات النانو الإيرانية إلى أسواق الدول الأسيوية خلال الأعوام الأخيرة.

وتابع إن دول الصين والهند وإندونيسيا وسوريا وتركيا والعراق وأفغانستان وجمهورية أذربيجان أصبحت خلال الأعوام الأخيرة ضمن أسواق صادرات منتوجات النانو الإيرانية".

وأضاف أن الباحثين الإيرانيين بنشرهم أكثر من 12 ألف مقالة في المجالات العالمية المرموقة خلال العام 2020، قد ثبتوا المرتبة الرابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في علم النانو في العالم، في حين كانت تحتل المرتبة الـ57 بنشرها 10 مقالات في العام 2001.

وشدد المسؤول الإيراني على الدور البارز للشركات المعرفية في البلاد لتصنيع منتوجات النانو، بما في ذلك السلع المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، ومنها 250 ألف كمامة من نوع "إن 95" وأكثر من 200 طن من مواد التعقيم يومياً وأجهزة التشخيص السريع للإصابة بمرض كورونا في أقل من 30 ثانية.

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إيران النانو علوم النانو سركار الجمهورية الإسلامية الإيرانية

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