بالأرقام...إيران المصدّر الأول لتقنية "النانو" إلى دولة في العالم

الوقت-قال أمين لجنة تنمية منتجات النانو التابعة للدائرة العلمية والتكنولوجية برئاسة الجمهورية الإيرانية سعيد سركار، في تصريح صحفي لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية اليوم الأحد، أن منتوجات البلاد في مجال النانو تصدر إلى 49 دولة في العالم في الوقت الحاضر.

وأضاف المسؤول الإيراني للوكالة الفارسية، إنه "يتم في الوقت الحاضر إنتاج 725 منتوجاً نانوياً في البلاد في أكثر من 10 مجالات صناعية".

ولفت سركار إلى تصدير منتوجات النانو الإيرانية إلى أسواق الدول الأسيوية خلال الأعوام الأخيرة.

وتابع إن دول الصين والهند وإندونيسيا وسوريا وتركيا والعراق وأفغانستان وجمهورية أذربيجان أصبحت خلال الأعوام الأخيرة ضمن أسواق صادرات منتوجات النانو الإيرانية".

وأضاف أن الباحثين الإيرانيين بنشرهم أكثر من 12 ألف مقالة في المجالات العالمية المرموقة خلال العام 2020، قد ثبتوا المرتبة الرابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في علم النانو في العالم، في حين كانت تحتل المرتبة الـ57 بنشرها 10 مقالات في العام 2001.

وشدد المسؤول الإيراني على الدور البارز للشركات المعرفية في البلاد لتصنيع منتوجات النانو، بما في ذلك السلع المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، ومنها 250 ألف كمامة من نوع "إن 95" وأكثر من 200 طن من مواد التعقيم يومياً وأجهزة التشخيص السريع للإصابة بمرض كورونا في أقل من 30 ثانية.