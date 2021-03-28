معارك عنيفة... الأطراف الشرقية والغربية لمأرب تشتعل

الوقت-قالت وسائل إعلامية يمنية، صباح اليوم الأحد، أن المواجهات الدامية بين قوات حكومة صنعاء من جهة وقوات هادي المسنودة بطائرات التحالف السعودي تتواصل في منطقة مَلْبُودة عند الأطراف الشرقية لمديرية مَدْغِل الجِدْعان شمالي غرب محافظة مأرب.

وأضافت التقارير الإعلامية، أن طائرات التحالف السعودي شنت سلسلة غارات جوية على مناطق سيطرة الجيش واللجان في المديريتين ذاتهما في المحافظة الغنية بالنفط، يجري ذلك في ظل مواجهات مستمرة بين الطرفين في صحراء العلم المترامية بين مديرية خَبْ والشَّعْف في محافظة الجوف ومديرية رغوان شمالي محافظة مأرب، وخلال الساعات الماضية قصفت مقاتلات التحالف السعودي بـ4 غارات منطقتي المرازيق والظُّهْرَة بمديرية خَبْ والشَّعْف نفسها.

وفي سياق منتصل، أعلن التحالف السعودي اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه المنطقة الجنوبية للسعودية، بالتوازي مع تدمير زورقين مفخخين قبل تنفيذ هجوم في الحديدة. وشنت مقاتلات التحالف السعودي مساء أمس الأحد غارة جوية استهدفت فيها مديرية اللُحَيَّة شمالي غرب محافظة الحُدَيْدَة، فيما قصفت طائرات تجسسية للتحالف السعودي بغارتين مطار الحُدَيْدَة الدولي وبـ6 غارات منطقتي الفازة والتُّحَيْتا جنوب المحافظة، وبحسب مصدر عسكري في حكومة صنعاء فقد رُصدت خلال الساعات الـ24 الماضية 207 خروقات جديدة لقوات التحالف السعودي بينها قصف مدفعي على مناطق سيطرة الجيش واللجان بـ444 قذيفة مدفعية. وأكد أن خروقات قوات التحالف السعودي لاتفاق وقف إطلاق النار في الحُدَيْدَة الذي ترعاه الأمم المتحدة منذ الـ18 من كانون الأول/ديسمبر 2018، شملت استحداث تحصينات قتالية جنوب وشرق الحُدَيْدَة تزامناً مع تحليق 13 طائرة تجسسية.

يذكر أن مديرية مَقْبَنٌة عند الريف الغربي لمحافظة تعز جنوبي غرب اليمن تشهد مواجهات متقطعة بين قوات حكومة صنعاء من جهة وقوات الرئيس هادي من جهة أخرى، حيث أعلنت الأخيرة عن قتلى وجرحى في صفوف قوات حكومة صنعاء خلال صد هجمات لهم في عدد من المواقع التابعة لحكومة الرئيس هادي. وقد أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، يوم أمس أن القوات اليمنية قد توجه "ضربات موجعة لم يعهدها النظام السعودي"، وقال إنه "قد نلجأ إلى توجيه ضربات قوية لم يعهدها النظام السعودي ما لم يوقف عدوانه وحصاره"