سفير إيران لدى روسيا: هذا أفضل بديل عن قناة السويس!

الوقت-قال سفير إيران لدى موسكو كاظم جلالي، في تغريدة له على تويتر مساء أمس، ضرورة تفعيل ممر "شمال-جنوب" بدلاً عن قناة السويس.

وبحسب التغريدة، قال جلالي، إن "الإسراع في إكمال البنى التحتية وتفعيل ممر "شمال-جنوب" كبديل عن ممر قناة السويس يحظى بالأهمية أكثر مما مضى".

وتابع أن "ممر "شمال-جنوب" الذي يختصر الزمن حتى 20 يوماً والتكاليف حتى 30% يعد خياراً أفضل كبديل عن قناة السويس في مجال الترانزيت".

وأَضاف جلالي القول إن "الحادث الأخير مؤشر إلى ضرورة البحث عن بديل أقل خطورة من قناة السويس الذي تعبر منه أكثر من مليار طن من السلع سنوياً".

وجاء كلام جلال في ضوء توقف حركة الملاحة البحرية في قناة السويس بسبب جنوح سفينة "ايفر غرين" الثلاثاء الماضي بسبب "انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظراً لتعرض البلاد لعاصفة ترابية، ما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها"، وفق هيئة قناة السويس.

وتسبب جنوح السفينة العملاقة في إغلاق قناة السويس التي يصل طولها إلى 193 كيلومتراً، التي تعدّ الشريان الدولي وحدوث زحمة في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط. وما حصل دفع بعض السفن الى تغيير طريقها باتجاه رأس الرجاء الصالح.

ولا تزال جهود فتح الممر المائي العالمي مستمرة، إلا أنها فشلت حتى الآن.