انفجار إرهابي يهز إندونيسيا

الوقت-نقلت وسائل إعلامية اندونيسية، اليوم الأحد، عن الشرطة الوطنية الإندونيسية قولها إن مهاجمين يُشتبه بأنهما انتحاريان فجرا نفسيهما أمام كنيسة كاثوليكية في مدينة ماكاسار اليوم الأحد فأصابا 14 شخصاً في أول أيام أسبوع عيد القيامة.

وبحسب الاعلام الاندونيسي، فان جماعة من المصلين كانت داخل الكنيسة التي تقع على جزيرة سولاويسي وقت الانفجار الذي تزامن مع اقتراب القداس من نهايته.

وفي هذا السياق، كانت مصادر قد قالت في وقت سابق إن المهاجم نفذ الانفجار بمفرده، مؤكدةً أن شخصاً قتل في الانفجار أمام الكنيسة يشتبه بأنه منفذ التفجير.

ووأكد على هذه الفرضية المتحدث باسم شرطة ساوث سالاويزي، حيث قال لوكالة "رويترز" إن عدداً من الناس كانوا داخل الكنيسة وقت الانفجار. وأضاف قائلاً "رأينا ضحايا وأشلاء بشرية. لا نعرف ما إذا كانت لمنفذ الانفجار أم لأفراد كانوا قربه".

وأظهرت لقطات تلفزيونية الشرطة وهي تفرض طوقاً أمنياً حول الكنيسة وسيارات متضررة في الموقع. ووصف بوي رافلي عمار رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب هجوم اليوم بأنه "عمل إرهابي". وقال جومار جولتوم رئيس مجلس الكنائس الإندونيسي إن هذا الهجوم "حادث وحشي" في ضوء احتفال المسيحيين بأحد السعف وحث الناس على التحلي بالهدوء والوثوق بالسلطات.