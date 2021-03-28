محاولة جديدة تفشل...السفينة الجانحة لا تزال عالقة!

الوقت-كشف مصدر في هيئة قناة السويس لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، فشل محاولة تعويم سفينة الشحن التايوانية العملاقة "إيفر غرين" الجانحة في مجرى القناة، لافتاً إلى أنه تم تكرار المحاولة مع حلول موجات المد البحري المتوقعة.

وبحسب المصدر: "للأسف لم ننجح اليوم بمحاولة تعويم السفينة، سنكرر المحاولة مرة أخرى اليوم مع حلول موجات المد البحري المتوقعة".

وفي هذا السياق، نفى مصدر آخر للوكالة وجود معلومات بشأن موعد تعويم السفينة، لكنه قال، إن هناك مؤشرات إيجابية على ذلك.

بدوره، قال مصدر في إدارة قناة السويس لوكالة "سبوتنيك" إنه من الممكن نقل سفينة الحاويات إيفر جيفن التي تسد قناة السويس في أقرب وقت الليلة، أثناء ارتفاع المد".

وتابع: "أتوقع أن يتم نقل السفينة اليوم لأنها بدأت تتفاعل مع عمل القاطرات.. أعتقد أنه سيتم نقلها بالكامل إلى منتصف القناة استعداداً لسحبها خلال أعلى موجة في منتصف الليل"، موضحاً أن حركة سفينة الحاويات تعتمد بشكل كبير على المد والجزر المرتفع والمنخفض.

وكانت هيئة قناة السويس أفادت في بيان سابق، أن السفينة "إيفر غرين" جنحت، يوم الثلاثاء الماضي، وهو ما "يعود بشكلٍ أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظراً لتعرض البلاد لعاصفة ترابية، ما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها".

وتعتبر سفينة الحاويات "إيفرغرين" من أكبر سفن الحاويات فى العالم، يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 59 متر، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن بحمولة حوالى 120 ألف حاوية.

وتسبب جنوح السفينة العملاقة في إغلاق قناة السويس التي يصل طولها إلى 193 كيلومتراً، ولا تزال جهود فتح الممر المائي العالمي مستمرة. وعلقت هيئة قناة السويس، الخميس، حركة الملاحة بشكلٍ مؤقت، فيما تواصل 8 زوارق، جهود تعويم سفينة حاويات عملاقة.