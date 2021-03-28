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  الأحد 14 شعبان 1442

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أخبار

اليمنيون يطالبون بإخلاء الإمارات "ميناء المخا"

اليمنيون يطالبون بإخلاء الإمارات "ميناء المخا"

الوقت- أطلقت أوساط إعلامية وأهلية يمنية، حملة للمطالبة بإخلاء الإمارات "ميناء المخا" الذي سيطرت عليه منذ سنوات، ضمن أطماعها في اليمن وحولته إلى قاعدة عسكرية.

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انصار الله: سلطنة عمان تحتضن حراكا سياسيا ودبلوماسيا يبحث حلا للأزمة اليمنية الوقت- أكد القيادي البارز في جماعة أنصار الله وعضو الوفد اليمني الوطني المفاوض عبد الملك العجري، أن سلطنة عمان تحتضن حراكا سياسيا ودبلوماسيا يبحث حلا للأزمة اليمنية.

لبحث سبل حل الأزمة اليمنية.. غريفيث وليندركينغ في الرياض الوقت- وصل المبعوثان الأمميان الى اليمن "مارتن غريفيث" والأمريكي تيموثي ليندركينغ"، السبت، إلى العاصمة السعودية الرياض، بغية الوصول الى حل للأزمة اليمنية.

العراق.. قيادة عمليات سامراء تعثر على وكر لداعش وعبوات ناسفة الوقت- أعلنت قيادة عمليات سامراء، العثور على وكر لجماعة داعش الارهابية وعبوات ناسفة ضمن قاطع المسؤولية.

الحوثي: الاتفاقية بين إيران والصين فشل سياسي أمريكي الوقت- اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، السبت، الاتفاقية الاستراتيجية بين الصين وإيران فشلا سياسيا اميركيا.

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العميد سريع: العام السابع سيشهد الإعلان عن منظومات صاروخية جديدة الوقت- أكد متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أن العام السابع سيشهد الإعلان عن منظومات صاروخية جديدة، وأن عملية اليوم الوطني للصمود لن تكون سوى تدشينٍ للعام السابع في حال لم يتوقف العدوان ويُرفع الحصار.

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أخبار

الدفاع الأمريكية تستعد لمواجهة "الإجراءات العدائية" لروسيا والصين

الأحد 14 شعبان 1442
 
 
 
 
 
الدفاع الأمريكية تستعد لمواجهة "الإجراءات العدائية" لروسيا والصين
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الوقت- تعتزم وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون" إطلاق لعبة عسكرية إلكترونية "سرية" تقتصر على أفراد الجيش، وتركز على كيفية مواجهة الإجراءات العدائية والتحركات غير المتوقعة التي قد تصدر من قبل الصين وروسيا، وفقا لشبكة "سي أن أن".

ونقلت الشبكة عن عديد من مسؤولي الدفاع قولهم إن لعبة الحرب السرية تعتبر أولوية قصوى بالنسبة لرئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي الذي سيقود التدريبات عليها، فيما سيتم إطلاع وزير الدفاع لويد أوستن على آخر التطورات.

وتم تصميم اللعبة الحربية السرية، التي يتوقع أن تصدر هذا الصيف، لتجهيز كبار قادة الجيش الأميركي لكيفية التعامل مع أزمة عالمية خيالية تندلع على جبهات متعددة.

وسيتعين على اللاعبين التعامل مع السيناريوهات المتغيرة باستمرار والتنافس على المعدات العسكرية الاستراتيجية مثل حاملات الطائرات وقاذفات القنابل.

وتشير "سي.أن.أن" إلى أن "الألعاب الحربية دائما ما تكون حساسة والنتائج تخضع لحراسة مشددة، لأنها يمكن أن تكشف عن أوجه قصور في الخطط والعمليات العسكرية الأميركية".

وتعكس السيناريوهات التي تتناولها اللعبة ما يحدث على أرض الواقع، إذ يمكن أن تشتمل على كيفية التعامل مع هجمات إلكترونية ضخمة، والتغلغل الروسي في دول البلطيق والقطب الشمالي، واستعراض العضلات الذي تقوم به الصين في بحر الصين الجنوبي أو ربما قيامها بغزو تايوان.

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