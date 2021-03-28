انصار الله: سلطنة عمان تحتضن حراكا سياسيا ودبلوماسيا يبحث حلا للأزمة اليمنية

الوقت- أكد القيادي البارز في جماعة أنصار الله وعضو الوفد اليمني الوطني المفاوض عبد الملك العجري، أن سلطنة عمان تحتضن حراكا سياسيا ودبلوماسيا يبحث حلا للأزمة اليمنية.

وقال العجري على حسابه في "توتير" مساء يوم السبت: "زيارات وحوارات مكثفة تحتضنها سلطنة عمان مشكورة، للمبعوث الأممي، والأمريكي والسويدي، والاتحاد الأوروبي".

وتابع: "تركيزنا أن تصب هذه الجهود نحو معالجة الاستحقاقات الإنسانية أولا باعتبارها قضايا لا يفترض أن تكون محل نقاش مالم ستكون قاصرة عن معالجة تعقيدات الاستحقاقات العسكرية والسياسية".

ويوم الجمعة زار مسقط المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، والمبعوث الأميركي تيموثي ليندركينغ، والوفد اليمني الوطني المفاوض، وذلك لبحث إمكانية الوصول إلى تسوية سياسية تنهي النزاع في اليمن.