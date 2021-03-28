العراق.. قيادة عمليات سامراء تعثر على وكر لداعش وعبوات ناسفة

الوقت- أعلنت قيادة عمليات سامراء، العثور على وكر لجماعة داعش الارهابية وعبوات ناسفة ضمن قاطع المسؤولية.

وقال قائد العمليات اللواء الركن علي مثجل المالكي، بحسب وكالة الانباء العراقية (واع) ان "عملية عسكرية انطلقت صباح اليوم (السبت) في منطقة نهر حاوي العظيم من قبل اللواء الثالث في الشرطة الاتحادية وبالتعاون مع الحشد الشعبي".

وأضاف، ان "نتائج العملية أسفرت عن العثور على مضافة قديمة لعصابات داعش الإرهابية وعلى عبوات ناسفة قديمة وصواعق وقنابر هاون، فضلا عن العثور على جثة متفسخة وعليها اثار طلق ناري في الرأس"، مؤكدا انه "سيتم تسليم الجثة الى الأدلة الجنائية لتحليلها والتي قد تكون لاحد المواطنين في منطقة الضلوعية".

واشار الى ان "هناك عمليات اخرى ستنطلق ضمن قاطع المسؤولية".