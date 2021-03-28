حجم تبادل السلع غير النفطية بين ايران والصين أكثر من 18 مليار دولار

الوقت- أكد المتحدث باسم مصلحة الجمارك الايرانية، أن الصين كانت الشريك التجاري الاول لإيران خلال السنة المالية الفائتة المنتهية 20 اذار / مارس 2021 مبينا ان حجم تبادل السلع غير النفطية بين البلدين بلغ 30 مليونا و128 الف طن، وبما يعادل 18 مليارا و715 مليون دولار.

واوضح روح الله لطيفي في تصريح السبت : ان اجمالي الصادرات الايرانية الى الصين بلغ 26 مليونا و585 الف طن، بقيمة 8 مليارات و954 مليون دولار؛ وبواقع 23.6 في المئة من حيث الوزن و26 بالمئة من حيث القيمة مقارنة بمجموع صادرات البلاد خلال العام الماضي.

واضاف، ان ايران استوردت خلال العام الماضي 3ملايين و543 الاف طن بقيمة 9 مليارات و761 مليون دولار من السلع الصينية.

كما اشار هذا المسؤول الى اهم السلع الايرانية المصدرة الى الصين خلال العام المنصرم، : الفستق والمجففات والدواء والمواد الخام المنجمية والصناعية ومواد البناء ومادتي الـ "مثانول وبلي اثيلين" والسجاد و الأواني الزجاجية وسبائك الحديد والتمور وانواع الفاكهة.

ووقع كل من وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" ونظيره الصيني "وانغ يي" أمس السبت على "خطة للتعاون الشامل" بين البلدين.

التوقيع على هذه الوثيقة، جاء بعد مشاورات ثنائية انطلقت منذ العام 2016، بهدف توسيع العلاقات الثنائية بين طهران وبكين ورفعها الى مستوى التعاون الستراتيجي.