مصر تكشف عن أسباب جنوح السفينة في قناة السويس

الوقت-كشف رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، في مؤتمر صحفي له اليوم السبت، أنه "لا توجد وفيات أو إصابات أو تلوث ناتج عن جنوح السفينة في القناة".

وأشار ربيع إلى أن "السفينة الجانحة أغلقت المجرى الجنوبي للقناة"، مؤكداً أنها "اخترقت ضفة القناة بعد جنوحها".

وأضاف "إن سوء الأحوال الجوية لم يكن السبب الرئيسي لجنوح سفينة الحاويات الضخمة بالمجرى المائي"، مشيراً إلى "احتمال وجود خطأ فني أو بشري، بانتظار نتائج التحقيق".

وأضاف "لم تكن الرياح والعاصفة الترابية السبب الرئيسي في جنوح السفينة لكن هذا ما في يدنا الآن.. وقد يكون خطأ فنياً أو خطأ شخصياً. سيظهر كل ذلك في التحقيقات".

وأضاف "لا أظن أنها حادثة متعمدة، وقد طلبنا من ربان السفينة التحفظ على جميع الوثائق المكتوبة والمصورة والمسجلة، لحين اتمام التحقيقات بعد تعويم السفينة".

وقال من القاهرة "كنا متفائلين للغاية بالأمس والسفينة كانت تتجاوب ... وربما ننتهي اليوم أو غدا معتمدين على الموقف الحالي وسرعة المد والجزر". لافتا إلى أن "عدد السفن المنتظرة حتى الآن للعبور في القناة 321 سفينة"، مؤكّداً أنه "يتم تقديم كافة الخدمات اللوجستية للسفن".

وكشف أنه تمّ تشكيل غرفة عمليات لوضع خطة عمل للتعامل مع جنوح السفينة، مشيراً إلى أن "الحادث وقع بالمدخل الجنوبي للقناة".

كذلك أكّد أن "سرعة الرياح والعاصفة الترابية ساهمتا في وقوع الحادث"، موضحاً أن "عدة دول قدمت عروضاً للمساعدة، والهيئة تدرس الاستعانة بهم كخطة بديلة".

وأوضح المسؤول المصري أنه "تمّ توسيع عمليات الحفر حول السفينة للمساعدة على تعويمها"، واصفاً العملية بـ "المعقدة"، ومؤكّداً أن "السفينة الجانحة لم تتحرك حتى الآن، ولكن المؤخرة بدأت بالتحرك الليلة الماضية".

وكانت الشركة المشغلة للسفينة الجانحة بقناة السويس، أعربت أمس الجمعة عن فشل محاولات إعادة تعويم السفينة، موضحة أن التحقيقات الأولية تستبعد أي خلل فني أو في المحرك كسبب لجنوحها.

يذكر أنّ السفينة، التي تحمل مئات الحاويات المتجهة من الصين إلى ميناء روتردام في هولندا، هي من أكبر سفن الحاويات العاملة، وتديرها شركة الشحن التايوانيّة Evergreen ومسجلّة في بنما.