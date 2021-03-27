موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 14 شعبان 1442

إخترنا لكم

لماذا مبادرة السلام السعودية شكلية ومحكوم عليها بالفشل؟

لماذا مبادرة السلام السعودية شكلية ومحكوم عليها بالفشل؟ الوقت - عشية العام السابع لحرب التحالف الوحشية التي تقودها السعودية ضد الشعب اليمني، وحساسية المجتمع الدولي تجاه أبعاد الأزمة الإنسانية التي تسببت بها هذه الحرب العبثية، تزايد الضغط على الرياض من أجل إنهاء هذه الحرب، الأمر الذي دفع السعوديين للتظاهر بالإنسانية والدعوة إلى السلام.

احتمالية الحرب بين اسرائيل و"حزب الله" الوقت- هناك هجوم سياسي وإعلامي غير مسبوق على "حزب الله" من قبل الاسرائيليين على وجه الخصوص ومن بعض القنوات العربية المطبعة، والسبب واضح، ويدل على حالة فشل ذريع في مواجهة "حزب الله"...

هل حقاً مصر تبيع موانئها لجهات أجنبية؟ الوقت- منذ العام 2008 وبعد أن استثمرت شركة موانئ دبي ميناء العين السخنة على خليج السويس بمصر، وهناك تخوف في مصر من أن تصبح موانئ البلاد ومطاراتها بيد الأجانب، لاسيما وأن ادارة موانئ...

لماذا لم توقع الجهاد الإسلامي على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الجديدة؟ الوقت- توصلت قمة المصالحة الوطنية الفلسطينية الأخيرة، التي عقدت منتصف مارس 2021 برعاية الحكومة المصرية، إلى اتفاقات مهمة. هذه الاتفاقات التي تم تقديمها في الاجتماع الأخير كميثاق، وكلها تتعلق بإجراء ثلاث انتخابات في ربيع وصيف عام 2021، لم يتم إبرامها من قبل في اجتماعات العقد الماضي ويمكن اعتبارها إنجازا، الا أن بعض بنودها الغامضة يمكن أن تؤدي إلى بروز مشاكل في المستقبل.

قرار الانقسامات العرقية الجديدة المثير للجدل في أفغانستان... مزعزع للاستقرار وغير ديمقراطي حتى لو كانت مزاعم الحكومة الأفغانية حول الطبيعة غير السياسية للانقسامات العرقية الجديدة صحيحةً، ولکن عواقب مثل هذا الإجراء سيكون لها حتماً آثار سياسية ضارة على استقرار أفغانستان وتقسيم السلطة السياسية والديمقراطية في هذا البلد.

أخبار

مصر تكشف عن أسباب جنوح السفينة في قناة السويس

مصر تكشف عن أسباب جنوح السفينة في قناة السويس

الوقت-كشف رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، في مؤتمر صحفي له اليوم السبت،

عقوبات صينية جديدة على أوروبا وكندا والسبب في الخبر الوقت-أعلنت وزارة الخارجية الصينيّة في بيان لها اليوم السبت،

رويترز عن مسؤول أمريكي: لا يوجد خلاف على التحرّك أولاً بل على الخطوات الوقت-قال مسؤول أميركي لوكالة "رويترز"، اليوم السبت، أن مسألة الطرف الذي يجب عليه أن يتخذ

العميد يحيى سريع: ضربات موجعة غير مسبوقة بانتظار النظام السعودي الوقت-قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، في سلسلة تغريدات له

" مجلة "نيوزويك" الأميركيّة ": الاتفاقية الصينية الإيراني تحدي جديد لإدارة بايدن " مجلة "نيوزويك" الأميركيّة ": الاتفاقية الصينية الإيراني تحدي جديد لإدارة بايدن

وكالة أردنية: محادثات فنية تجرى بين الأردن والكيان الاسرائيلي حول تقاسم المياه الوقت- كشفت وكالة "عمون" الإخبارية الأردنية عن مصدر مطلع قوله إن محادثات فنية تجرى بين الأردن والكيان الاسرائيلي حول حصول عمان على كميات إضافية من المياه علاوة على المتفق عليها.

مواقع مرتزقة العدوان: مقتل قائد المنطقة العسكرية الـسادسة بحكومة الهارب هادي الوقت- أكد مصار ميدانية في اليمن نقلا عن مواقع مرتزقة العدوان، مقتل قائد المنطقة العسكرية الـسادسة بحكومة الهارب عبدربه منصور هادي بالمعارك المشتعلة في مأرب شمال اليمن.

ملتقى "الأسد خيارنا" في دير الزور تعلن فيه القبائل والعشائر العربية تأييدها لبشار الأسد الوقت- عقدت محافظة دير الزور السورية "ملتقى القبائل والعشائر العربية"، يوم الجمعة، تحت عنوان "الأسد خيارنا" معلنة تأييدها للرئيس السوري.

صحيفة عبرية: قائد جيش الاحتلال يغير التعليمات ليطبق الإعدام الميداني على الفلسطينيين الوقت- قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس إن قائد جيش الاحتلال افيف كوخافي طلب تغيير التعليمات للجنود لإطلاق النار تجاه أشخاص يحاولون سرقة سلاح جندي، أو يدخلون إلى قواعد عسكرية بهدف سرقة سلاح وذخيرة.

"أنصار الله" تكشف عن أول مقاتل سعودي قاتل واستشهد ضد تحالف العدوان الوقت- كشفت جماعة "أنصار الله" ، اليوم السبت، عن أول مقاتل سعودي استشهد وهو يقاتل في صفوفها ضد العدوان السعودي على الشعب اليمني.

مجلة بريطانية: السعودية تبحث عن طريق للخروج من مستنقع الحرب في اليمن الوقت- نشرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية تقريرا اعتبرت فيه أن السعودية تواصل البحث عن طريق للخروج من مستنقع الحرب في اليمن، رغم إعلانها "الانتصار" قبل 6 سنوات، بعد أسابيع قليلة على إطلاقها عملية "عاصفة الحزم".

مسؤول أميركي: الطرف الذي يجب عليه أن يتخذ الخطوة الأولى في مسألة الاتفاق النووي ليست مشكلة الوقت- قال مسؤول أميركي إن مسألة الطرف الذي يجب عليه أن يتخذ الخطوة الأولى لاستئناف الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 ليست مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة مبديا مرونة أكبر من جانب واشنطن.

ايران والصين توقعان اليوم الوثيقة الشاملة للتعاون الثنائي الوقت- اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بانه سيتم اليوم السبت التوقيع على الوثيقة الشاملة للتعاون بين ايران والصين للأعوام الـ 25 القادمة.

ما قصة القانون الأميركي الجديد الذي يستهدف الرياض الوقت-كشفت وسائل إعلامية أمريكية، مساء اليوم الجمعة، أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأ

"إسرائيل" تستهدف قيادات "حماس" في الضفة الغربية الوقت-قالت وسائل إعلامية فلسطينية، مساء اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال تواصل استهدافها لق

ماذا تفعل عبوات صغيرة من المواد النووية المشعة في مصفاة الزهراني في لبنان؟ الوقت-كشفت الهيئة الوطنية للطاقة الذرية اللبنانية، في بيان لها اليوم الجمعة، أن "المواد

هكذا أحيا اليمنيون الذكرى السادسة للعدوان السعودي على بلدهم! الوقت-خرجت العديد من مدن اليمن، اليوم الجمعة، في تظاهرات واسعة بمناسبة الذكرى السنوية

قائد "جبهة إيران" في الجيش الإسرائيلي: إيران تشكل تحدٍ في مستوى ما فوق عسكري الوقت-كشف قائد "جبهة إيران" في الجيش الإسرائيلي اللواء طال كلمن، مساء أمس الخميس

وزيرالصحة اللبناني: رغم انقطاع العلاقات مع سوريا.. سارعت دمشق إلى مساعدة جارها

الانتخابات الإسرائيلية...نتنياهو يفشل في الحصول على الأغلبية الوقت-قالت وسائل اعلاية إسرائيلية، مساء أمس الخميس، أنه وبعد يومين من الاقت

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

ما قصة القانون الأميركي الجديد الذي يستهدف الرياض

مواقع مرتزقة العدوان: مقتل قائد المنطقة العسكرية الـسادسة بحكومة الهارب هادي

صحيفة عبرية: قائد جيش الاحتلال يغير التعليمات ليطبق الإعدام الميداني على الفلسطينيين

مسؤول أميركي: الطرف الذي يجب عليه أن يتخذ الخطوة الأولى في مسألة الاتفاق النووي ليست مشكلة

وكالة أردنية: محادثات فنية تجرى بين الأردن والكيان الاسرائيلي حول تقاسم المياه

رويترز عن مسؤول أمريكي: لا يوجد خلاف على التحرّك أولاً بل على الخطوات

ايران والصين توقعان اليوم الوثيقة الشاملة للتعاون الثنائي

ملتقى "الأسد خيارنا" في دير الزور تعلن فيه القبائل والعشائر العربية تأييدها لبشار الأسد

عقوبات صينية جديدة على أوروبا وكندا والسبب في الخبر

"أنصار الله" تكشف عن أول مقاتل سعودي قاتل واستشهد ضد تحالف العدوان

العميد يحيى سريع: ضربات موجعة غير مسبوقة بانتظار النظام السعودي

مصر تكشف عن أسباب جنوح السفينة في قناة السويس

مجلة بريطانية: السعودية تبحث عن طريق للخروج من مستنقع الحرب في اليمن

" مجلة "نيوزويك" الأميركيّة ": الاتفاقية الصينية الإيراني تحدي جديد لإدارة بايدن

اشتباكات عنيفة بين الجيش الفنزويلي ومسلحين على الحدود الكولومبية والسبب في الخبر؟

عقوبات صينية على الاتحاد الأوروبي!

هل حقاً مصر تبيع موانئها لجهات أجنبية؟

القبائل العربية السورية: للتمسك بالثوابت الوطنية ومقاومة الاحتلالين الأميركي والتركي

الأمم المتحدة: التحالف السعودي مسؤول عن قتل أطفال اليمن

الأمم المتحدة تدعو الى حماية كالامار من التهديدات السعودية!

هكذا ردت الرئاسة اللبنانية على اتهامات سعد الحريري

هكذا ردت ايران على قرار مجلس حقوق الإنسان

توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين المغرب والكيان الصهيوني

بالرغم من العلاقات السيئة بين لبنان وسوريا.... الرئيس السوري يدعو الى مساعدة لبنان بالأوكسيجين!

غروسي يرفض توظيف تفتيش المنشآت النووية الايرانية في المفاوضات

مصر: "سد النهضة" قضية وجودية تؤثر على حياة الملايين من المصريين

بالرغم من التجاذب السياسي الأخير...أمريكا والصين ينسقان بشأن المناخ

في بيان مشترك... أحزاب تونسية تدين فضائح التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

احتمالية الحرب بين اسرائيل و"حزب الله"

الإجرام الصهيونيّ يتجسد على شواطئ لبنان.. إلى متى يستمر الصمت العربيّ؟

زيارة بابا الفاتيكان للعراق في ظل المظلة الأمنية التي وفَّرتها المقاومة

تطبيع العلاقات بين أنقرة والقاهرة.. هل خسرت تركيا 8 سنوات في مصر؟

مصدر سوري: نقل عشرات الإرهابيين من الشدادي إلى بادية دير الزور

مؤسسات حقوقية: يجب مقاطعة المحاكم الإسرائيلية

الخارجية الإيرانية: لا حل الا بعودة أميركا الى الاتفاق النووي

بالصورة... بناء مطار عسكري في القاعدة الإماراتية -الإسرائيلية بجزيرة ميون اليمنية

أنصار الله: الصواريخ البالستية اليمنية باتت تشكل كابوساً للأعداء

هكذا أشاد قائد الثوة الاسلامية بالمرأة "المجاهدة" في يومها العالمي

عقوبات صينية على الاتحاد الأوروبي!

صادرات الغاز الإيراني ترتفع لتبلغ 100 بالمئة

آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن

المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية

ما موقف حركتي "حماس" و "فتح" من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟

مراسلون بلا حدود.. وابن سلمان بلا قيود!

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

عقوبات صينية جديدة على أوروبا وكندا والسبب في الخبر

الأحد 14 شعبان 1442
 
 
 
 
 
عقوبات صينية جديدة على أوروبا وكندا والسبب في الخبر

عقوبات صينية جديدة على أوروبا وكندا والسبب في الخبر

الوقت-أعلنت وزارة الخارجية الصينيّة في بيان لها اليوم السبت،

مواضيع ذات صلة

" مجلة "نيوزويك" الأميركيّة ": الاتفاقية الصينية الإيراني تحدي جديد لإدارة بايدن

ايران والصين توقعان اليوم الوثيقة الشاملة للتعاون الثنائي

هكذا تحدت إيران والصين الحظر الأمريكي لبيع النفط

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-أعلنت وزارة الخارجية الصينيّة في بيان لها اليوم السبت، فرض عقوبات على أفراد وكيانات في الولايات المتحدة وكندا، رداً على العقوبات المفروضة على مواطنين وجماعات من الصين بمزاعم تتعلق بـ" أقليّة الإيغور بمنطقة شينجيانغ".

وبحسب البيان، قالت الخارجية إن الصين ستفرض عقوبات على رئيسة اللجنة الأميركيّة للحريّات الدينيّة الدوليّة جايل مانشين ونائبها توني بيركنز.

وأَأف البيان، ان الصين فرضت أيضاً عقوبات على عضو البرلمان الكندي مايكل تشونغ، نائب رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الخارجيّة والتنمية الدوليّة بمجلس العموم الكندي وكذلك اللجنة الفرعيّة لحقوق الإنسان الدوليّة التابعة للجنة الدائمة للشؤون الخارجيّة والتنمية الدوليّة.

وأَأف البيان، أنّ "الحكومة الصينيّة عازمة بحسم على صيانة سيادتها الوطنيّة وأمنها ومصالحها التنمويّة، وتدعو الأطراف المعنيّة إلى تفهم الوضع بوضوح وأن تصلح أخطاءها".

وتابعت الخارجية الصينية في بيانها أنه "لا بد أن يكفوا عن الاستغلال السياسي للمسائل المتصلة بشينجيانغ والكفّ عن التدخل في الشؤون الداخليّة للصين بجميع أشكاله، وأن يمتنعوا عن مواصلة السير في الطريق الخاطئ، وخلاف ذلك ستحترق أصابعهم".

يذكر أنّ وزارة الخارجيّة الصينيّة أعلنت أمس الجمعة، فرض عقوبات على بريطانيا، للسبب نفسه. وتتكوّن اللجنة الفرعيّة لحقوق الإنسان الدوليّة من 8 أعضاء، وكانت قد قدمت تقريراً مؤخراً ادعى "ارتكاب فظائع في شينجيانغ تشكل جرائم ضد الإنسانيّة وإبادة جماعيّة".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الإيغور العقوبات على الصين الصين بريطانيا الولايات المتحدة بكين الاتحاد الاوروبي كندا شينجيانغ

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

مکتسبات الثوره الاسلامیه من وجه نظر صحفی امریکی سوری
فروق الثوره الاسلامیه الایرانیه و باقی الثورات من وجه نظر محلل سیاسی امریکی
ماذا تعرف عن "عشرة الفجر"؟
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر