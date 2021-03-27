عقوبات صينية جديدة على أوروبا وكندا والسبب في الخبر

الوقت-أعلنت وزارة الخارجية الصينيّة في بيان لها اليوم السبت، فرض عقوبات على أفراد وكيانات في الولايات المتحدة وكندا، رداً على العقوبات المفروضة على مواطنين وجماعات من الصين بمزاعم تتعلق بـ" أقليّة الإيغور بمنطقة شينجيانغ".

وبحسب البيان، قالت الخارجية إن الصين ستفرض عقوبات على رئيسة اللجنة الأميركيّة للحريّات الدينيّة الدوليّة جايل مانشين ونائبها توني بيركنز.

وأَأف البيان، ان الصين فرضت أيضاً عقوبات على عضو البرلمان الكندي مايكل تشونغ، نائب رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الخارجيّة والتنمية الدوليّة بمجلس العموم الكندي وكذلك اللجنة الفرعيّة لحقوق الإنسان الدوليّة التابعة للجنة الدائمة للشؤون الخارجيّة والتنمية الدوليّة.

وأَأف البيان، أنّ "الحكومة الصينيّة عازمة بحسم على صيانة سيادتها الوطنيّة وأمنها ومصالحها التنمويّة، وتدعو الأطراف المعنيّة إلى تفهم الوضع بوضوح وأن تصلح أخطاءها".

وتابعت الخارجية الصينية في بيانها أنه "لا بد أن يكفوا عن الاستغلال السياسي للمسائل المتصلة بشينجيانغ والكفّ عن التدخل في الشؤون الداخليّة للصين بجميع أشكاله، وأن يمتنعوا عن مواصلة السير في الطريق الخاطئ، وخلاف ذلك ستحترق أصابعهم".

يذكر أنّ وزارة الخارجيّة الصينيّة أعلنت أمس الجمعة، فرض عقوبات على بريطانيا، للسبب نفسه. وتتكوّن اللجنة الفرعيّة لحقوق الإنسان الدوليّة من 8 أعضاء، وكانت قد قدمت تقريراً مؤخراً ادعى "ارتكاب فظائع في شينجيانغ تشكل جرائم ضد الإنسانيّة وإبادة جماعيّة".