موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 13 شعبان 1442

إخترنا لكم

لماذا مبادرة السلام السعودية شكلية ومحكوم عليها بالفشل؟

لماذا مبادرة السلام السعودية شكلية ومحكوم عليها بالفشل؟ الوقت - عشية العام السابع لحرب التحالف الوحشية التي تقودها السعودية ضد الشعب اليمني، وحساسية المجتمع الدولي تجاه أبعاد الأزمة الإنسانية التي تسببت بها هذه الحرب العبثية، تزايد الضغط على الرياض من أجل إنهاء هذه الحرب، الأمر الذي دفع السعوديين للتظاهر بالإنسانية والدعوة إلى السلام.

احتمالية الحرب بين اسرائيل و"حزب الله" الوقت- هناك هجوم سياسي وإعلامي غير مسبوق على "حزب الله" من قبل الاسرائيليين على وجه الخصوص ومن بعض القنوات العربية المطبعة، والسبب واضح، ويدل على حالة فشل ذريع في مواجهة "حزب الله"...

هل حقاً مصر تبيع موانئها لجهات أجنبية؟ الوقت- منذ العام 2008 وبعد أن استثمرت شركة موانئ دبي ميناء العين السخنة على خليج السويس بمصر، وهناك تخوف في مصر من أن تصبح موانئ البلاد ومطاراتها بيد الأجانب، لاسيما وأن ادارة موانئ...

لماذا لم توقع الجهاد الإسلامي على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الجديدة؟ الوقت- توصلت قمة المصالحة الوطنية الفلسطينية الأخيرة، التي عقدت منتصف مارس 2021 برعاية الحكومة المصرية، إلى اتفاقات مهمة. هذه الاتفاقات التي تم تقديمها في الاجتماع الأخير كميثاق، وكلها تتعلق بإجراء ثلاث انتخابات في ربيع وصيف عام 2021، لم يتم إبرامها من قبل في اجتماعات العقد الماضي ويمكن اعتبارها إنجازا، الا أن بعض بنودها الغامضة يمكن أن تؤدي إلى بروز مشاكل في المستقبل.

قرار الانقسامات العرقية الجديدة المثير للجدل في أفغانستان... مزعزع للاستقرار وغير ديمقراطي حتى لو كانت مزاعم الحكومة الأفغانية حول الطبيعة غير السياسية للانقسامات العرقية الجديدة صحيحةً، ولکن عواقب مثل هذا الإجراء سيكون لها حتماً آثار سياسية ضارة على استقرار أفغانستان وتقسيم السلطة السياسية والديمقراطية في هذا البلد.

أخبار

وكالة أردنية: محادثات فنية تجرى بين الأردن والكيان الاسرائيلي حول تقاسم المياه

وكالة أردنية: محادثات فنية تجرى بين الأردن والكيان الاسرائيلي حول تقاسم المياه

الوقت- كشفت وكالة "عمون" الإخبارية الأردنية عن مصدر مطلع قوله إن محادثات فنية تجرى بين الأردن والكيان الاسرائيلي حول حصول عمان على كميات إضافية من المياه علاوة على المتفق عليها.

مواقع مرتزقة العدوان: مقتل قائد المنطقة العسكرية الـسادسة بحكومة الهارب هادي الوقت- أكد مصار ميدانية في اليمن نقلا عن مواقع مرتزقة العدوان، مقتل قائد المنطقة العسكرية الـسادسة بحكومة الهارب عبدربه منصور هادي بالمعارك المشتعلة في مأرب شمال اليمن.

ملتقى "الأسد خيارنا" في دير الزور تعلن فيه القبائل والعشائر العربية تأييدها لبشار الأسد الوقت- عقدت محافظة دير الزور السورية "ملتقى القبائل والعشائر العربية"، يوم الجمعة، تحت عنوان "الأسد خيارنا" معلنة تأييدها للرئيس السوري.

صحيفة عبرية: قائد جيش الاحتلال يغير التعليمات ليطبق الإعدام الميداني على الفلسطينيين الوقت- قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس إن قائد جيش الاحتلال افيف كوخافي طلب تغيير التعليمات للجنود لإطلاق النار تجاه أشخاص يحاولون سرقة سلاح جندي، أو يدخلون إلى قواعد عسكرية بهدف سرقة سلاح وذخيرة.

"أنصار الله" تكشف عن أول مقاتل سعودي قاتل واستشهد ضد تحالف العدوان الوقت- كشفت جماعة "أنصار الله" ، اليوم السبت، عن أول مقاتل سعودي استشهد وهو يقاتل في صفوفها ضد العدوان السعودي على الشعب اليمني.

مجلة بريطانية: السعودية تبحث عن طريق للخروج من مستنقع الحرب في اليمن الوقت- نشرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية تقريرا اعتبرت فيه أن السعودية تواصل البحث عن طريق للخروج من مستنقع الحرب في اليمن، رغم إعلانها "الانتصار" قبل 6 سنوات، بعد أسابيع قليلة على إطلاقها عملية "عاصفة الحزم".

مسؤول أميركي: الطرف الذي يجب عليه أن يتخذ الخطوة الأولى في مسألة الاتفاق النووي ليست مشكلة الوقت- قال مسؤول أميركي إن مسألة الطرف الذي يجب عليه أن يتخذ الخطوة الأولى لاستئناف الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 ليست مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة مبديا مرونة أكبر من جانب واشنطن.

ايران والصين توقعان اليوم الوثيقة الشاملة للتعاون الثنائي الوقت- اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بانه سيتم اليوم السبت التوقيع على الوثيقة الشاملة للتعاون بين ايران والصين للأعوام الـ 25 القادمة.

ما قصة القانون الأميركي الجديد الذي يستهدف الرياض الوقت-كشفت وسائل إعلامية أمريكية، مساء اليوم الجمعة، أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأ

"إسرائيل" تستهدف قيادات "حماس" في الضفة الغربية الوقت-قالت وسائل إعلامية فلسطينية، مساء اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال تواصل استهدافها لق

ماذا تفعل عبوات صغيرة من المواد النووية المشعة في مصفاة الزهراني في لبنان؟ الوقت-كشفت الهيئة الوطنية للطاقة الذرية اللبنانية، في بيان لها اليوم الجمعة، أن "المواد

هكذا أحيا اليمنيون الذكرى السادسة للعدوان السعودي على بلدهم! الوقت-خرجت العديد من مدن اليمن، اليوم الجمعة، في تظاهرات واسعة بمناسبة الذكرى السنوية

قائد "جبهة إيران" في الجيش الإسرائيلي: إيران تشكل تحدٍ في مستوى ما فوق عسكري الوقت-كشف قائد "جبهة إيران" في الجيش الإسرائيلي اللواء طال كلمن، مساء أمس الخميس

وزيرالصحة اللبناني: رغم انقطاع العلاقات مع سوريا.. سارعت دمشق إلى مساعدة جارها

الانتخابات الإسرائيلية...نتنياهو يفشل في الحصول على الأغلبية الوقت-قالت وسائل اعلاية إسرائيلية، مساء أمس الخميس، أنه وبعد يومين من الاقت

وثيقة أمريكية: عديد القوات الأمريكية حول العالم في أدنى مستوياته منذ 2001 الوقت-أعلن قائد القوات الخاصة الأميركية الجنرال ريتشارد كلارك، في وثيقة نشرت على هامش جلسة استماع

الاقتصاد العالمي أمام كارثة جديدة والسبب السفينة الجانحة في قناة السويس الوقت-كشفت شركة هولنديّة للإنقاذ البحريّ، اليوم الجمعة، بأن تحرير سفينة الحاويات

رداً على العقوبات البريطانية...بكين تفرض عقوبات على كيانات وأشخاص في بريطانيا الوقت-قالت الخارجية الصينية، في بيان لها اليوم الجمعة، أنها فرضت عقوبات على بريطانيا، رداً ع

في الذكرى السادسة للحرب على اليمن.... الجيش اليمني ينفذ عملية "اليوم الوطني للصمود" الوقت-قالت القوات المسلحة اليمنية، في بيان لها فجر اليوم الجمعة، عن تنفيذ عملية "اليوم الوطني للصمود"

الرئيس الفرنسي: الاتحاد الأوروبي يواجه حرباً عالمية جديدة الوقت-قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريح صحفي له مساء أمس الخميسن، إن أوروبا تواجه

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

ماذا تفعل عبوات صغيرة من المواد النووية المشعة في مصفاة الزهراني في لبنان؟

هكذا أحيا اليمنيون الذكرى السادسة للعدوان السعودي على بلدهم!

"إسرائيل" تستهدف قيادات "حماس" في الضفة الغربية

وزيرالصحة اللبناني: رغم انقطاع العلاقات مع سوريا.. سارعت دمشق إلى مساعدة جارها

مواقع مرتزقة العدوان: مقتل قائد المنطقة العسكرية الـسادسة بحكومة الهارب هادي

ما قصة القانون الأميركي الجديد الذي يستهدف الرياض

ايران والصين توقعان اليوم الوثيقة الشاملة للتعاون الثنائي

"أنصار الله" تكشف عن أول مقاتل سعودي قاتل واستشهد ضد تحالف العدوان

مسؤول أميركي: الطرف الذي يجب عليه أن يتخذ الخطوة الأولى في مسألة الاتفاق النووي ليست مشكلة

صحيفة عبرية: قائد جيش الاحتلال يغير التعليمات ليطبق الإعدام الميداني على الفلسطينيين

مجلة بريطانية: السعودية تبحث عن طريق للخروج من مستنقع الحرب في اليمن

وكالة أردنية: محادثات فنية تجرى بين الأردن والكيان الاسرائيلي حول تقاسم المياه

قائد "جبهة إيران" في الجيش الإسرائيلي: إيران تشكل تحدٍ في مستوى ما فوق عسكري

ملتقى "الأسد خيارنا" في دير الزور تعلن فيه القبائل والعشائر العربية تأييدها لبشار الأسد

الانتخابات الإسرائيلية...نتنياهو يفشل في الحصول على الأغلبية

هل حقاً مصر تبيع موانئها لجهات أجنبية؟

لافروف: انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي دليل على عجزها التام في التفاوض

في مؤتمر صحفي... روسيا والصين ترفضان العقوبات الغربية أحادية الجانب

عقوبات صينية على الاتحاد الأوروبي!

لا ذبح حلال بعد اليوم في فرنسا

إيران تعلن عن بدء بناء غواصات للحرس الثوري في العام الجديد

مواجهات عنيفة على آخر خطوط دفاع العدوان عن اسوار مأرب

توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين المغرب والكيان الصهيوني

هكذا ردت الرئاسة اللبنانية على اتهامات سعد الحريري

غروسي يرفض توظيف تفتيش المنشآت النووية الايرانية في المفاوضات

كبير خبراء آسيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي: الصين تستفزنا وبايدن يحاول كسب الوقت!

بالرغم من العلاقات السيئة بين لبنان وسوريا.... الرئيس السوري يدعو الى مساعدة لبنان بالأوكسيجين!

مصر: "سد النهضة" قضية وجودية تؤثر على حياة الملايين من المصريين

اشتباكات عنيفة بين الجيش الفنزويلي ومسلحين على الحدود الكولومبية والسبب في الخبر؟

في بيان مشترك... أحزاب تونسية تدين فضائح التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

الفساد في لبنان يصل للقاح كورونا..ذوو النفوذ لهم الأولولية قبل كبار السن!

الإجرام الصهيونيّ يتجسد على شواطئ لبنان.. إلى متى يستمر الصمت العربيّ؟

ما موقف حركتي "حماس" و "فتح" من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟

في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في "أسبوع القدس"

خفايا الصراع الأردنيّ - السعوديّ على الأقصى

ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة إلى أداة إجراميّة؟

الأحزاب السودانيّة تجدد رفضها للتطبيع.. هل ينهي الرفض الشعبيّ الخيانة الحكوميّة؟

رداء العطف الأممي على السوريين.. هل يسمن أو يغني الجوع السوري؟

لماذا لم توقع الجهاد الإسلامي على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الجديدة؟

قضية خاشقجي تُسقط واشنطن في بئر نفاقها.. كيف خدع بايدن شعبه والعالم بأسره؟

مصدر سوري: نقل عشرات الإرهابيين من الشدادي إلى بادية دير الزور

حزب الله من موسكو: زيارتنا إلى روسيا تمثّل نقلة نوعية في علاقاتنا مع روسيا

الشركات الإسرائيليّة في مرمى القراصنة.. والكيان الصهيونيّ يفشل في حمايتها

الخارجية الايرانية: ايران وكوريا الجنوبية اتفقتا على آلية استرداد الارصدة الايرانية المجمدة

الصحراء الغربية بين أنياب الاتحاد الأوروبي ومخالب الولايات المتحدة

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

وكالة أردنية: محادثات فنية تجرى بين الأردن والكيان الاسرائيلي حول تقاسم المياه

السبت 13 شعبان 1442
 
 
 
 
 
وكالة أردنية: محادثات فنية تجرى بين الأردن والكيان الاسرائيلي حول تقاسم المياه
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- كشفت وكالة "عمون" الإخبارية الأردنية عن مصدر مطلع قوله إن محادثات فنية تجرى بين الأردن والكيان الاسرائيلي حول حصول عمان على كميات إضافية من المياه علاوة على المتفق عليها.

ولفت المصدر إلى أن الجهات المعنية أبلغت حكومة الاحتلال طلب الحصول على 8 ملايين متر مكعب إضافية من المياه بعد اجتماع فني بين اللجان المشتركة عقد في 18 الشهر الجاري، وأن أعضاء لجنة الاحتلال الإسرئيلي أفادوا بأنهم سيردون على الطلب بعد الرجوع لمسؤوليهم.

وأشار المصدر إلى أن المحادثات تناولت أيضا فتح مسار مائي جديد من بحيرة طبرية لتسهيل عملية إسالة الكميات الإضافية المطلوبة من المياه.

وحسب اتفاقية التسوية مع الكيان تلتزم حكومة الاحتلال بتزويد الأردن بـ35 مليون متر مكعب سنويا إضافة إلى ما يتم تخزينه في بحيرة طبرية في فصل الشتاء، وهي كمية تتفاوت سنويا حسب الهطول المطري.

وبحسب المصدر تم في العام 2010 الاتفاق على شراء 10 ملايين متر مكعب إضافي، ما جعل الكمية المتفق عليها سنويا 45 مليون متر مكعب بالإضافة إلى ما يتم تخزينه.

وقال المصدر إنه جرى في العام الماضي تخزين 20 مليون متر مكعب وبالتالي حصل الأردن على 65 مليون متر مكعب.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، أفادت الجمعة بأن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يستجب لطلب أردني بشأن إمدادات المياه من الكيان إلى المملكة، على خلفية أزمة المياه التي يعاني منها الأردن. 

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

نتنياهو بحيرة طبرية أزمة المياه إمدادات المياه

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية
بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية

المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية

مکتسبات الثوره الاسلامیه من وجه نظر صحفی امریکی سوری
فروق الثوره الاسلامیه الایرانیه و باقی الثورات من وجه نظر محلل سیاسی امریکی
ماذا تعرف عن "عشرة الفجر"؟
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر