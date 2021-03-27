"أنصار الله" تكشف عن أول مقاتل سعودي قاتل واستشهد ضد تحالف العدوان

الوقت- كشفت جماعة "أنصار الله" ، اليوم السبت، عن أول مقاتل سعودي استشهد وهو يقاتل في صفوفها ضد العدوان السعودي على الشعب اليمني.

وكتب عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، محمد على الحوثي، عبر "تويتر": "الشهيد من مكة المكرمة عبدالعزيز يوسف".

وأضاف: "نأمل الحضور المشرف غدا صباحا لتشييع هذا الشهيد العزيز البطل الذي انطلق مجاهدا في سبيل الله حين عرف الحق وتاقت نفسه إليه".

ونشر الحوثي صورة للشهيد يوسف، عليها شعار "أنصار الله"، كتب فيها أنه من حي السليمانية، وقتل بتاريخ 22 مارس الحالي، في معركة "النفس الطويل" دون تحديد مكان مقتله.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عدوانيا ضد الشعب اليمني، سبب الدمار و الحصار و تدمير البنية التحتية في اليمن و تفشي المجاعة بين ابناء الشعب اليمني.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية عميلة داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.