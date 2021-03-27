مسؤول أميركي: الطرف الذي يجب عليه أن يتخذ الخطوة الأولى في مسألة الاتفاق النووي ليست مشكلة

الوقت- قال مسؤول أميركي إن مسألة الطرف الذي يجب عليه أن يتخذ الخطوة الأولى لاستئناف الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 ليست مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة مبديا مرونة أكبر من جانب واشنطن.

وقال المسؤول لرويترز مشترطا عدم نشر اسمه "من يتحرك أولا ليست المشكلة...المشكلة هي هل نتفق على الخطوات الذي سنتخذها على نحو متبادل".

وسعى المسؤول الأميركي إلى تصحيح ما قال إنه فهم خاطئ بأن الولايات المتحدة تصر على التزام إيران الكامل بالاتفاق قبل اتخاذ واشنطن أي خطوات لاستئناف التزاماتها.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة لا تصر على ضرورة اتخاذ طهران خطوة أولى للالتزام قبل شروع واشنطن في اتخاذ إجراء.وأوضح قائلا "لا نصر مطلقا أن تلتزم إيران بشكل كامل قبل أن نقوم بأي إجراء...إذا اتفقنا على خطوات متبادلة...فإن مسألة التسلسل لن تكون مشكلة".

وتسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى دفع إيران للدخول في محادثات بشأن استئناف البلدين الالتزام بالاتفاق الذي رُفعت بموجبه الحظر الاقتصادي عن إيران مقابل قيود على برنامجها النووي.

وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق في عام 2018 وأعاد فرض الحظر على إيران مما دفع الجمهورية الإسلامية الایرانیة للرد بخفض التزاماتها في قيود الاتفاق النووي.

وقال مسؤولون غربيون إن البلدين لم يتفقا حتى على الاجتماع لبحث سبل إحياء الاتفاق، ويتواصلان بشكل غير مباشر عبر دول أوروبية.