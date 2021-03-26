"إسرائيل" تستهدف قيادات "حماس" في الضفة الغربية

الوقت-قالت وسائل إعلامية فلسطينية، مساء اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال تواصل استهدافها لقيادات وكوادر حركة حماس في الضفة الغربية في ظل الإعداد للانتخابات الفلسطينية والمساعي لتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية.

وبحسب مصادر فلسطينية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال 3 من قياديي "حماس" في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وأفادت وسائل إعلام محلية بأن قوات الاحتلال داهمت منزل كل من وزير الحكم المحلي الأسبق عيسى الجعبري، والنائب عن حماس حاتم قفيشة، والأسير المحرر مازن النتشة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أمس قيادات في حركة "حماس" وآخرين من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فيما وُصف بأنه محاولة إسرائيلية للتدخّل في سير الانتخابات الفلسطينية المُزمع إجراؤها في 22 أيار/مايو المقبل.

يذكر أنه خلال الأسابيع الماضية، شهدت المدن الفلسطينية اقتحامات واسعة بعضها أدت لاعتقال نقابيين وقيادات طلابية ونواب سابقين منهم الشيخ جمال الطويل الذي اعتُقل لساعات ومن ثم أُفرج عنه.

ولم تكتف قوات الاحتلال باعتقال المرشحين المتوقّعين، وإنما هددت البعض الآخر وطالبتهم بالبقاء في بيوتهم يوم الانتخابات، وبعدم مغادرتها لإعاقة محاولات الفلسطينيين ترتيب بيتهم الداخلي واستعادة وحدتهم خصوصاً بين "فتح" و"حماس".

يشار إلى أن "إسرائيل" اعتقلت، في شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين، أكثر من 600 مواطن من أنحاء الضفة الغربية.