ماذا تفعل عبوات صغيرة من المواد النووية المشعة في مصفاة الزهراني في لبنان؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 13 شعبان 1442

إخترنا لكم

لماذا مبادرة السلام السعودية شكلية ومحكوم عليها بالفشل؟

لماذا مبادرة السلام السعودية شكلية ومحكوم عليها بالفشل؟ الوقت - عشية العام السابع لحرب التحالف الوحشية التي تقودها السعودية ضد الشعب اليمني، وحساسية المجتمع الدولي تجاه أبعاد الأزمة الإنسانية التي تسببت بها هذه الحرب العبثية، تزايد الضغط على الرياض من أجل إنهاء هذه الحرب، الأمر الذي دفع السعوديين للتظاهر بالإنسانية والدعوة إلى السلام.

احتمالية الحرب بين اسرائيل و"حزب الله" الوقت- هناك هجوم سياسي وإعلامي غير مسبوق على "حزب الله" من قبل الاسرائيليين على وجه الخصوص ومن بعض القنوات العربية المطبعة، والسبب واضح، ويدل على حالة فشل ذريع في مواجهة "حزب الله"...

هل حقاً مصر تبيع موانئها لجهات أجنبية؟ الوقت- منذ العام 2008 وبعد أن استثمرت شركة موانئ دبي ميناء العين السخنة على خليج السويس بمصر، وهناك تخوف في مصر من أن تصبح موانئ البلاد ومطاراتها بيد الأجانب، لاسيما وأن ادارة موانئ...

لماذا لم توقع الجهاد الإسلامي على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الجديدة؟ الوقت- توصلت قمة المصالحة الوطنية الفلسطينية الأخيرة، التي عقدت منتصف مارس 2021 برعاية الحكومة المصرية، إلى اتفاقات مهمة. هذه الاتفاقات التي تم تقديمها في الاجتماع الأخير كميثاق، وكلها تتعلق بإجراء ثلاث انتخابات في ربيع وصيف عام 2021، لم يتم إبرامها من قبل في اجتماعات العقد الماضي ويمكن اعتبارها إنجازا، الا أن بعض بنودها الغامضة يمكن أن تؤدي إلى بروز مشاكل في المستقبل.

قرار الانقسامات العرقية الجديدة المثير للجدل في أفغانستان... مزعزع للاستقرار وغير ديمقراطي حتى لو كانت مزاعم الحكومة الأفغانية حول الطبيعة غير السياسية للانقسامات العرقية الجديدة صحيحةً، ولکن عواقب مثل هذا الإجراء سيكون لها حتماً آثار سياسية ضارة على استقرار أفغانستان وتقسيم السلطة السياسية والديمقراطية في هذا البلد.

أخبار

ما قصة القانون الأميركي الجديد الذي يستهدف الرياض

ما قصة القانون الأميركي الجديد الذي يستهدف الرياض

الوقت-كشفت وسائل إعلامية أمريكية، مساء اليوم الجمعة، أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأ

"إسرائيل" تستهدف قيادات "حماس" في الضفة الغربية الوقت-قالت وسائل إعلامية فلسطينية، مساء اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال تواصل استهدافها لق

ماذا تفعل عبوات صغيرة من المواد النووية المشعة في مصفاة الزهراني في لبنان؟ الوقت-كشفت الهيئة الوطنية للطاقة الذرية اللبنانية، في بيان لها اليوم الجمعة، أن "المواد

هكذا أحيا اليمنيون الذكرى السادسة للعدوان السعودي على بلدهم! الوقت-خرجت العديد من مدن اليمن، اليوم الجمعة، في تظاهرات واسعة بمناسبة الذكرى السنوية

قائد "جبهة إيران" في الجيش الإسرائيلي: إيران تشكل تحدٍ في مستوى ما فوق عسكري الوقت-كشف قائد "جبهة إيران" في الجيش الإسرائيلي اللواء طال كلمن، مساء أمس الخميس

وزيرالصحة اللبناني: رغم انقطاع العلاقات مع سوريا.. سارعت دمشق إلى مساعدة جارها

الانتخابات الإسرائيلية...نتنياهو يفشل في الحصول على الأغلبية الوقت-قالت وسائل اعلاية إسرائيلية، مساء أمس الخميس، أنه وبعد يومين من الاقت

وثيقة أمريكية: عديد القوات الأمريكية حول العالم في أدنى مستوياته منذ 2001 الوقت-أعلن قائد القوات الخاصة الأميركية الجنرال ريتشارد كلارك، في وثيقة نشرت على هامش جلسة استماع

الاقتصاد العالمي أمام كارثة جديدة والسبب السفينة الجانحة في قناة السويس الوقت-كشفت شركة هولنديّة للإنقاذ البحريّ، اليوم الجمعة، بأن تحرير سفينة الحاويات

رداً على العقوبات البريطانية...بكين تفرض عقوبات على كيانات وأشخاص في بريطانيا الوقت-قالت الخارجية الصينية، في بيان لها اليوم الجمعة، أنها فرضت عقوبات على بريطانيا، رداً ع

في الذكرى السادسة للحرب على اليمن.... الجيش اليمني ينفذ عملية "اليوم الوطني للصمود" الوقت-قالت القوات المسلحة اليمنية، في بيان لها فجر اليوم الجمعة، عن تنفيذ عملية "اليوم الوطني للصمود"

الرئيس الفرنسي: الاتحاد الأوروبي يواجه حرباً عالمية جديدة الوقت-قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريح صحفي له مساء أمس الخميسن، إن أوروبا تواجه

بينما كانت كوريا الشمالية تطلق صاروخاً تكتيكياً...ماذا كان يفعل الزعيم الكوري؟ الوقت-قالت وكالة الأنباء الرسميّة لكوريا الشماليّة، أن الحكومة الكورية قامت يوم أمس الخميس بت

الأرجنتين تنسحب من مجموعة ليما والسبب فنزويلا؟! الوقت-أعلنت الأرجنتين على لسان خارجيتها في بيان لها مساء أمس الخميس، أنها قررت الانسحاب من مجموعة ليما،

"القناة 12" الإسرائيلية: استهداف سفينة إسرائيلية في بحر العرب الوقت-قالت وسائل إعلامية إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن سفينة

فضيحة فساد جديدة تهز الكيان الاسرائيلي وما علاقة أفيغدور ليبرمان؟ الوقت-كشف موقع "واللا" الاسرائيلي، صباح اليوم الخميس، معلومات خطيرة تتعلق بإحدى أ

سوريا وروسيا يحذران الاتحاد الأوروبي من استمرار الحصار على دمشق من أزمة هجرة جديدة الوقت-حذرت كل من روسيا وسوريا على لسان رئيسا مقري التنسيق لشؤون عودة اللاجئين الروسي

هكذا تحدت إيران والصين الحظر الأمريكي لبيع النفط الوقت- أكد قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، في تصريح له اليوم الخميس، على

منظمة ADHRB الحقوقية: نظام آل خليفة نظام وحشي الوقت-ذكّرت منظمة ADHRB الحقوقية، خلال مداخلة شفاهية لها ضمن أعمال الدورة الـ 46 لمجلس حقو

مصادر يمنية: صراوح الغنية بالنفط تشهد اشتباكات عنيفة الوقت-قالت وسائل إعلامية يمنية، اليوم الخميس، أن طائرات التحالف السعودي شنّت 13 غارة جوية

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

بينما كانت كوريا الشمالية تطلق صاروخاً تكتيكياً...ماذا كان يفعل الزعيم الكوري؟

الرئيس الفرنسي: الاتحاد الأوروبي يواجه حرباً عالمية جديدة

"إسرائيل" تستهدف قيادات "حماس" في الضفة الغربية

في الذكرى السادسة للحرب على اليمن.... الجيش اليمني ينفذ عملية "اليوم الوطني للصمود"

وثيقة أمريكية: عديد القوات الأمريكية حول العالم في أدنى مستوياته منذ 2001

الاقتصاد العالمي أمام كارثة جديدة والسبب السفينة الجانحة في قناة السويس

الأرجنتين تنسحب من مجموعة ليما والسبب فنزويلا؟!

ماذا تفعل عبوات صغيرة من المواد النووية المشعة في مصفاة الزهراني في لبنان؟

ما قصة القانون الأميركي الجديد الذي يستهدف الرياض

عملية أردوغان الجراحية المتسرعة لتغيير محافظ البنك المركزي..الأسباب والتأثيرات المحتملة

لماذا مبادرة السلام السعودية شكلية ومحكوم عليها بالفشل؟

الانتخابات الإسرائيلية...نتنياهو يفشل في الحصول على الأغلبية

قائد "جبهة إيران" في الجيش الإسرائيلي: إيران تشكل تحدٍ في مستوى ما فوق عسكري

يوم الصمود الوطني.. الذكرى السادسة لصمود الشعب اليمني في وجه العدوان العربي الغربي الصهيوني

هكذا أحيا اليمنيون الذكرى السادسة للعدوان السعودي على بلدهم!

هل حقاً مصر تبيع موانئها لجهات أجنبية؟

ظريف: أتمنى أن يكون العام الايراني الجديد نهاية استخدام العنف والقتل والمجازر

في مؤتمر صحفي... روسيا والصين ترفضان العقوبات الغربية أحادية الجانب

القبائل العربية السورية: للتمسك بالثوابت الوطنية ومقاومة الاحتلالين الأميركي والتركي

للمرة الـ 39 على التوالي... الاف المتظاهرين يهاجمون نتنياهو وحكومته

احتمالية الحرب بين اسرائيل و"حزب الله"

لافروف: انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي دليل على عجزها التام في التفاوض

بريطانيا: علينا الدفع لإيران!

لا ذبح حلال بعد اليوم في فرنسا

الأمم المتحدة: التحالف السعودي مسؤول عن قتل أطفال اليمن

اشتباكات عنيفة بين الجيش الفنزويلي ومسلحين على الحدود الكولومبية والسبب في الخبر؟

تقرير حقوقي يمني يدين الإمارات بجرائم مروعة في اليمن

إيران تعلن عن بدء بناء غواصات للحرس الثوري في العام الجديد

القوات العراقية تقبض على 11 إرهابياً من /داعش/ في نينوى

روسيا تستدعي سفيرها لدى أميركا للتشاور حول العلاقات مع واشنطن

مراسلون بلا حدود.. وابن سلمان بلا قيود!

جزيرة "سواكن" السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟

الفساد في لبنان يصل للقاح كورونا..ذوو النفوذ لهم الأولولية قبل كبار السن!

الإجرام الصهيونيّ يتجسد على شواطئ لبنان.. إلى متى يستمر الصمت العربيّ؟

الصحراء الغربية بين أنياب الاتحاد الأوروبي ومخالب الولايات المتحدة

العلاقات الأردنيّة الصهيونيّة تتأزم من جديد.. ما هو سر الخلاف؟

ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة إلى أداة إجراميّة؟

زيارة بابا الفاتيكان للعراق في ظل المظلة الأمنية التي وفَّرتها المقاومة

هل حقاً مصر تبيع موانئها لجهات أجنبية؟

واشنطن: إنهاء الحرب في اليمن من أولويات "بايدن"

رداء العطف الأممي على السوريين.. هل يسمن أو يغني الجوع السوري؟

تطبيع العلاقات بين أنقرة والقاهرة.. هل خسرت تركيا 8 سنوات في مصر؟

في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في "أسبوع القدس"

ما هو مركز الإبداع والتكنولوجيا الإيراني الذي افتتح اليوم في دمشق

هكذا علق كوخافي على استهداف السفينة الإسرائيلية في بحر عمان!

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

ماذا تفعل عبوات صغيرة من المواد النووية المشعة في مصفاة الزهراني في لبنان؟

الجمعة 12 شعبان 1442
 
 
 
 
 
ماذا تفعل عبوات صغيرة من المواد النووية المشعة في مصفاة الزهراني في لبنان؟

ماذا تفعل عبوات صغيرة من المواد النووية المشعة في مصفاة الزهراني في لبنان؟

الوقت-كشفت الهيئة الوطنية للطاقة الذرية اللبنانية، في بيان لها اليوم الجمعة، أن "المواد

مواضيع ذات صلة

وزيرالصحة اللبناني: رغم انقطاع العلاقات مع سوريا.. سارعت دمشق إلى مساعدة جارها

بالرغم من العلاقات السيئة بين لبنان وسوريا.... الرئيس السوري يدعو الى مساعدة لبنان بالأوكسيجين!

برنامج الغذاء العالمي: 5 أشهر تفصل سوريا واليمن ولبنان عن أزمة غذائية كبيرة!

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-كشفت الهيئة الوطنية للطاقة الذرية اللبنانية، في بيان لها اليوم الجمعة، أن "المواد النووية التي وجدت في مصفاة الزهراني على الساحل الجنوبي غير قابلة للانفجار".

وبحسب البيان، قالت الهيئة، "لدينا كيلو و400 غرام من أملاح اليورانيوم المنضّب تستخدم في الأبحاث العلمية". كما أشارت الهيئة إلى أن المواد النووية مضى على وجودها في منشأة الزهراني أكثر من 60 عاماً.

وكان المجلس الأعلى اللبناني للدفاع عقد جلسة له برئاسة الرئيس ميشال عون، وبحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، حيث تمّ تكليف وزير الطاقة ريمون غجر "اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لا سيما الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لتخزين المواد الشديدة الخطورة، بعد سحبها من منشآت النفط أو أي امكنة أخرى".

وبحسب التقرير الذي تلقّاه الرئيس دياب، فإن خبراء من الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية كشفوا على تلك المواد وتبيّن أنها "مواد نووية عالية النقاوة، ويشكّل وجودها خطراً".

وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية نقلاً عن مصادر أن "المواد عبارة عن ستّ عبوات صغيرة من المواد النووية المشعة موجودة في المنشآت منذ العام 1950 أثناء إدارة شركة أميركية المصفاة، ولم يكن هناك أي معاهدة دولية تمنع دخولها".

ووفق المصادر نفسها فإن "مجلس البحوث العلمية والهيئة اللبنانية للطاقة الذرية للتنسيق أرسل رسالة في 15 آذار/مارس/الجاري حول رفع هذه المواد من المنشآت إلى مختبرات الهيئة، وإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأن المنشآت لا تستطيع حفظ هذه المواد لديها".

 مجلس البحوث العلمية والهيئة اللبنانية للطاقة الذرية أرسل رسالة لرفع هذه المواد

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

مواد نووية مشعة المجلس الأعلى للدفاع لبنان ميشال عون حسان دياب مصفاة الزهراني انفجار مرفأ بيروت

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

مکتسبات الثوره الاسلامیه من وجه نظر صحفی امریکی سوری
فروق الثوره الاسلامیه الایرانیه و باقی الثورات من وجه نظر محلل سیاسی امریکی
ماذا تعرف عن "عشرة الفجر"؟
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر