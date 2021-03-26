الانتخابات الإسرائيلية...نتنياهو يفشل في الحصول على الأغلبية

الوقت-قالت وسائل اعلاية إسرائيلية، مساء أمس الخميس، أنه وبعد يومين من الاقتراع الانتخابي الرابع في كيان الاحتلال الإسرائيلي، أظهرت النتائج حصول المعسكر اليميني برئاسة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على 52 مقعداً، والمعسكر المعارض لنتنياهو على 56 مقعداً، وحزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت على 7 مقاعد، وفق ما أفاد موقع "إسرائيل نيوز 24".

وبحسب الاعلام الإسرائيلي، جاء توزيع المقاعد للأحزاب في الانتخابات، جاء على الشكل الآتي:

"الليكود" 30 مقعداً، "يش عتيد" 17، و"شاس" 9 مقاعد، "أزرق أبيض" 8 مقاعد، "يمينا" و"العمل" و"يهدوت هتوراة" و"يسرائيل بيتنيو" 7 مقاعد لكل حزب، "الصهيونية المتدينية" و"ميرتس" و"أمل جديد" و"القائمة المشتركة" 6 مقاعد لكل منهم، و"العربية الموحدة" 4 مقاعد.

ومن أجل تفادي خسارة نتنياهو، قالت القناة الثانية الإسرائيلية أن قيادات من الليكود وبتفويض من نتنياهو شرعت بإجراء اتصالات مع جدعون ساعر بغية أن ينضم حزب تكفا حدشاه الذي حصل على 6 مقاعد لحكومة نتنياهو المستقبلية"، إلا أن ساعر رفض هذا المقترح، وهو الذي انشق عن "الليكود".

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أنه من المنتظر أن "تعقد المشاورات في منزل الرئيس الإسرائيلي ليتم اختيار أحد المرشحين المنتخبين لمهمة تشكيل الحكومة، وذلك بعد أن تكون نتائج الانتخابات واضحة ورسمية ونهائية".

وبحسب التقارير، ستقدم النتائج النهائية إلى رئيس الاحتلال الإسرائيلي، في 31 آذار/مارس الجاري، وسيكون أمام الرئيس 7 أيام لإجراء مشاورات واتخاذ قرار وفرض تركيبة الحكومة على أحد أعضاء الكنيست، أي قبل 7 نيسان/أبريل.