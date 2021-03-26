الاقتصاد العالمي أمام كارثة جديدة والسبب السفينة الجانحة في قناة السويس

الوقت-كشفت شركة هولنديّة للإنقاذ البحريّ، اليوم الجمعة، بأن تحرير سفينة الحاويات العملاقة الجانحة في قناة السويس قد يستغرق أسابيع.

وفي هذا السياق، أفادت هيئة قناة السويس، في بيان لها أمس، أن حركة الملاحة في القناة لا تزال متوقّفة لليوم الرابع على التوالي. وقالت الهيئة إن 9 زوارق قطرٍ تعمل على تعديل وضعها، فيما أشارت بيانات لتعقّب السفن إلى أن 206 سفن تتجمّع عند طرفي القناة.

فيما قالت مصادر في قطاع الشحن قالت، إن توقف حركة المرور بقناة السويس يؤدي إلى تفاقم مشكلات خطوط النقل البحري، التي تواجه بالفعل اضطراباً، وتأخيرات في توريد السلع للمستهلكين.

يأتي ذلك، بعد جنوح سفينة الحاويات العملاقة "Evergreen" والبالغ طولها 400 متر في قناة السويس، ما أدّى إلى توقف حركة عبور السفن.

وتعاني شركات شحن الحاويات، التي تنقل شتى بضائع متاجر التجزئة من الهواتف المحمولة والملابس إلى الموز، منذ شهور بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وزيادة الطلب، ما زاد نقاط الاختناق بقطاع الخدمات اللوجستية في أنحاء العالم.

بدورها، قالت "إم.إس.سي" السويسرية، ثاني أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، إن جميع سفن الحاويات الرئيسية تأثرت بالتوقف في قناة السويس.

وقالت الشركة في بيان "كمستخدم منتظم للقناة، تتابع (إم.إس.سي) الموقف عن كثب لمعرفة التطورات في حالة الحاجة إلى أي خطط طوارئ للأسطول أو شبكة الخدمات ولمعرفة مدى تأثر دورة الحاويات في سوق تواجه صعوبات.

هذا وجنحت سفينة Ever Given المستأجرة من قبل شركة EverGreen التايوانية في قناة السويس، أمس الثلاثاء، بسبب رياح قويّة مفاجئة، تسببت في انحراف جسم السفينة في المجرى المائي والارتطام بالقاع والجنوح.