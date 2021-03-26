رداً على العقوبات البريطانية...بكين تفرض عقوبات على كيانات وأشخاص في بريطانيا

الوقت-قالت الخارجية الصينية، في بيان لها اليوم الجمعة، أنها فرضت عقوبات على بريطانيا، رداً على عقوبات لندن ضد بكين بسبب وضع "الأيغور" المسلمين في إقليم شينجيانغ شمال غربي الصين.

وبحسب بيان الخارجية، فإنها فرضت عقوبات على 4 كيانات و9 أشخاص في بريطانيا، متهمة إياهم بنشر "الأكاذيب والتضليل" بشأن الوضع في إقليم شينجيانغ.

ويحظر على الجهات الصينية التعامل مع الجهات البريطانية المشمولة بالعقوبات، كما يحظر على البريطانيين المشمولين بها دخول الأراضي الصينية أو ممارسة الأعمال عليها.

وأضافت الخارجية أن "الصين بصدد اتخاذ مزيد من الإجراءات" تجاه المملكة المتحدة.

يذكر أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا كانت قد فرضت عقوبات على مسؤولين صينيين وكيانات صينية، بتهمة "انتهاك حقوق الأيغور والأقليات الأخرى في إقليم شينجيانغ". وقالت بكين إن الاتهامات "لا أساس لها من الصحة"، وردت على الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على عدد من البرلمانيين والساسة والباحثين في بعض الدول الأوروبية والبرلمان الأوروبي.