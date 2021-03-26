في الذكرى السادسة للحرب على اليمن.... الجيش اليمني ينفذ عملية "اليوم الوطني للصمود"

الوقت-قالت القوات المسلحة اليمنية، في بيان لها فجر اليوم الجمعة، عن تنفيذ عملية "اليوم الوطني للصمود" باستهداف "مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية تابعة للعدو السعودي".

ولفتت القوات المسلحة اليمنية أنه تم تنفيذ عملية اليوم الوطني للصمود بـ 18 طائرة مسيرة و 8 صواريخ بالستية. كاشفةً أنها استهدفت مقرات شركة أرامكو في رأس تنورة ورابغ وينبع وجيزان وقاعدة الملك عبدالعزيز بالدمام.

وفي بيانها، أنه تم استهداف مقرات شركة أرامكو بـ 12 طائرة مسيرة نوع صماد3 و8 صواريخ باليستية نوع ذو الفقار وبدر وسعير، واستهداف مواقع عسكرية أخرى في نجران وعسير بـ 6 طائرات مسيرة نوع قاصف 2K. وأكدت أن "عملية اليوم الوطني للصمود حققت أهدافها بنجاح".

وفي السياق، حذرّت القوات المسلحة اليمنية قوى العدوان من عواقب استمراره في عدوانه وحصاره على شعب الإيمان والحكمة.

بدورها، قالت وزارة الدفاع السعودي "الاعتداء التخريبي على محطة توزيع المنتجات البترولية في جيزان يؤكد رفض الحوثيين لمبادرة الرياض لإنهاء الأزمة اليمنية وتأكيداً للوصاية الإيرانية على القرار السياسي والعسكري للجماعة" .

وتابعت أن "الاعتداء الحوثي يستهدف حرية الملاحة البحرية والتجارة العاليمة ويظهر عبث الجماعة لاعتبارات الآثار البيئية والاقتصادية" .

‏يذكر أن الرياض أقرت بتعرّض محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان جنوب السعودية لهجوم بمقذوف نجم عنه نشوب حريق في أحد الخزانات من دون سقوط ضحايا. وفي هذا السياق، نقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس" عن مصدر في وزارة الطاقة السعودية أن الاستهداف لم يؤد إلى إصابات في الأرواح، وقال إن قصف هذه المنشآت الحيوية يستهدف أمن الصادرات النفطية واستقرار إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي ككل.