الرئيس الفرنسي: الاتحاد الأوروبي يواجه حرباً عالمية جديدة

الوقت-قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريح صحفي له مساء أمس الخميسن، إن أوروبا تواجه "نوعا جديدا من الحرب العالمية" بسبب اللقاحات، معتبراً أن ذلك حدث لعدة أسباب من بينها "سعي روسيا والصين، لممارسة التأثير بمساعدة اللقاحات".

ونقلت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية عن الرئيس الفرنسي قوله أنه يجب على أوروبا في هذه الحالة المترتبة، أن تكون "مستقلة في موضوع إنتاج هذه اللقاحات والعقاقير". واعداً بأن تزيد أوروبا في الأشهر المقبلة، إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتصبح أكبر جهة منتجة لها.

وفي سياق متصل، اقترح ماكرون، منع تصدير اللقاحات إذا لم تنفذ الشركة المصنعة التزاماتها، في مجال تزويد الإتحاد الأوروبي. مشيراً إلى وفاء شركتي Pfizer و Moderna بالتزاماتهما في مجال توريد اللقاحات، وذلك على عكس شركة "أسترازينيكا".

يذكر أنه في وقت سابق، قال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون، إن أوروبا لن تحتاج إلى لقاح "سبوتنيكV " الروسي، لأنها منحت الموافقة لـ 4 لقاحات لتستخدم داخل الاتحاد الأوروبي، والتي ستكون كافية لتحقيق مناعة القطيع.

بدوره، لم يستبعد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، أن تقوم بلاده في غياب التنسيق داخل الإتحاد الأوروبي، بطلب اللقاح الروسي.