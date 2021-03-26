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  الجمعة 12 شعبان 1442

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أخبار

بينما كانت كوريا الشمالية تطلق صاروخاً تكتيكياً...ماذا كان يفعل الزعيم الكوري؟

الجمعة 12 شعبان 1442
 
 
 
 
 
بينما كانت كوريا الشمالية تطلق صاروخاً تكتيكياً...ماذا كان يفعل الزعيم الكوري؟

بينما كانت كوريا الشمالية تطلق صاروخاً تكتيكياً...ماذا كان يفعل الزعيم الكوري؟

الوقت-قالت وكالة الأنباء الرسميّة لكوريا الشماليّة، أن الحكومة الكورية قامت يوم أمس الخميس بت

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الوقت-قالت وكالة الأنباء الرسميّة لكوريا الشماليّة، أن الحكومة الكورية قامت يوم أمس الخميس بتجربة صاروخ تكتيكِي موجّه طوّرته أخيراً، وذكرت أنّ الصاروخ يعمل بالوقود الصلب.

وكشفت الوِكالة أنّ عمليّة الإطلاق جرت بإشراف المسؤول الرفيعِ ري بيونغ تشول الذي قال إنّ التجربة كانت ناجحة وذات أهميّة كبيرة في تعزيز القدرات العسكرية لكوريا الشمالية.

وفي هذا السياق، كشف موقع لوكالو "يونهاب"، أن الزعيم الكوري كيم جون أونغ لم يحضر التجربة هذه المرة، بل كان يزور مجمّعاً سكنياً.

هذا وأطلقت كوريا الشمالية يوم الأحد الماضي صاروخين، بعد أيام على قيام وزيري الدفاع والخارجية الأميركيين لويد أوسن وأنتوني بلينكن بزيارة إلى سيول، وفق ما أعلن مسؤول أميركي اليوم الثلاثاء، في أول تحدٍ من نوعه لإدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن.

المسؤول الأميركي قال لوكالة "فرانس برس"، طالباً عدم كشف اسمه "إننا على علم بصاروخين"، فيما أفادت وسائل إعلام أميركية، أنهما صاروخان قصيرا المدى.

كما أكّد مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية في إحاطة صحافية يوم أمس، إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ نهاية الأسبوع الماضي.

بالتزامن، أشار الرئيس الأميركي حو بايدن إلى أن "التجربة الصاروخية الأخيرة انتهكت قرار الأمم المتحدة"، لافتاً إلى أن "المفاوضات الجارية مع حلفائنا ترمي لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية".

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جو بايدن كوريا الشمالية الولايات المتحدة الأميركية التجارب الصاروخية الكورية كيم جون أونغ

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