"القناة 12" الإسرائيلية: استهداف سفينة إسرائيلية في بحر العرب

الوقت-قالت وسائل إعلامية إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن سفينة اسرائيلية تعرضت لهجوم صاروخی في بحر العرب.

وبحسب موقع "القناة 12" الإسرائيلية، فان "السفينة كانت في طريقها من تنزانيا إلى الهند، وخلال مسارها أصيبت بصاروخ تسبب بأضرار لها".

وأضاف الموقع أنه " أُبلغت المؤسسة الأمنية الاسرائيلية بالحادث وكذلك أصحاب الشركة المالكة، التي يقع مقرها الرئيسي في حيفا"، لافتةً إلى أن "المؤسسة الأمنية قررت التكتم على الحادثة وطلبت من السفينة مواصلة الإبحار الى الهند".

وفي هذا السياق، كشفت مصادر إسرائيلية أن "القرار الذي تم اتخاذه هو أن تستمر السفينة في الإبحار على المسار المؤدي إلى الهند وهناك ستجري عملية معاينة الأضرار".

يذكر أنه الشهر الماضي، سفينة شحن إسرائيلية ترفع علم جزر البهاما، والمملوكة من شركة «هيليوس راي المحدودة» ومقرّها تل أبيب، تَعرّضت لانفجار في خليج عُمان، وهي في طريق إبحارها من مرفأ الدمام السعودي نحو سنغافورة. واتهم الكيان الإسرائيلي ايران بالعملية، الا أن الأخيرة نفت ذلك.